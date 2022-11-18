МИД Чехии призвал страны Запада не навязывать Украине свое видение окончания войны

Украинцы больше не хотят быть частью московской империи

Страны Запада не должны навязывать Украине свои условия прекращения войны, потому что сейчас украинцы воюют с российскими агрессорами и защищают не только себя, но и всю Европу.

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавски, передает The Guardian.

На вопрос журналиста о том, стоит ли сейчас украинцам требовать возвращения своих территорий по состоянию на 1991 год, он ответил, что украинцы сами должны решать, как им поступать, потому что сейчас они бьются за свое существование.

Также он напомнил, что Россия грубо нарушает принципы ООН по территориальной целостности и международному правопорядку.

"Путин хочет разрушить принцип, согласно которому границы государств не сменяются грубой силой. Украинцы сделали четкий выбор: они не хотят быть частью империи Москвы", – сказал глава МИД Чехии.

Липавски добавил, что страны Запада должны помогать Украине, потому что она защищает всю Европу.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, зачем Путин терроризирует украинцев ударами по энергетике.

Ранее эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия может превратить войну в бесконечную, если найдет источник поставок вооружений.

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