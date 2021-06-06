МИД назвал количество гражданских журналистов, которых незаконно заключили оккупантами в Крыму

За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку.

Россия уничтожила независимую журналистику в оккупированном Крымском полуострове и к тому же посадила ряд представителей гражданского журнализма, людей с активной гражданской позицией, взявших на себя выполнение функций СМИ.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook.

"С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление", — отмечали в ведомстве.

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Там добавляют, что под давление попали и люди, которые пытались рассказать публичную правдиво о том, что происходит на оккупированной территории. "За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку, обвинение выдвигаются за «террористическими» статьям, грозит заключением на сроки 20 и более лет", — добавили в ведомстве.

Там уточняют, что сейчас Россия незаконно удерживает в заключении 9 таких общественных журналистов. "Сейчас 9 гражданских журналистов, незаконно содержатся в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом. Это — Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов. 10 марта в временно оккупированном Симферополе российская ФСБ задержала журналиста "Крым Реалии" Владислава Есипенко ", — сообщили в МИД.

Напомним, что сегодня День журналиста отмечается согласно Указу президента от 25 мая 1994 года. Именно в этот день 1992 Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

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