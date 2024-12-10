МИД о военных преступлениях РФ: 342 официальных случая секснасилия, реальные цифры – еще больше

По состоянию на июнь этого года в Украине задокументировали 342 случая сексуального насилия, совершенных россиянами.

Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Укринформ".

"Согласно отчету ООН, по состоянию на июнь этого года в Украине задокументировали 342 случая сексуального насилия, совершенных россиянами. Среди пострадавших — 236 мужчин, 94 женщины, 10 девушек и двое парней", — говорит министр.

Дипломат подчеркнул, что речь идет только об официальных цифрах. А реальные масштабы этих преступлений будут значительно больше.

"Сексуальное насилие и гендерно заказное насилие, пытки, похищение и индоктринация детей, геноцид, издевательство, ограничение доступа к здравоохранению и образованию – все это неотъемлемая шокирующая составляющая российской агрессии. Это реальность, которую россияне принесли в Украину, это элемент их политики террора", – отметил Сибига.

Он отметил, что именно поэтому Украина каждый день борется за справедливость, чтобы все преступники были привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области трое оккупантов по очереди изнасиловали девушку.

Также стало известно, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца. Против нее россияне возбудили уголовное дело.

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