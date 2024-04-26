МИД ограничил предоставление консульских услуг: в "Слуге народа" ответили, когда восстановят

Введение ограничений связано с законом о мобилизации.
Действия Министерства иностранных дел по приостановке предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей являются чрезвычайным мероприятием, пока закон о мобилизации не вступил в силу. Ведь могут возникать кризисные ситуации, в частности, в обновлении документов за границей.
Об этом в комментарии LIGA.net заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко.
По его словам, возникла необходимость, чтобы граждане выполняли свою конституционную обязанность по защите родины, и это должно обеспечивать, в частности, и МИД.
Он добавил, что решение МИДа является временным шагом, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации и наладить новые механизмы работы.
"Они могут бежать в консульские учреждения и, пока закон не вступил в силу, требовать документы. Поэтому приняли такое временное решение. Но это – чрезвычайное мероприятие. Возможно, не самый лучший вариант, но он имеет определенную логику", – сказал Мережко.
Как пояснил нардеп, ситуация, подобная варшавской, когда украинцам перестали выдавать документы, кроме детей до 12 лет, это – технические вопросы, и нужно подождать, пока система консульских услуг возобновится.
"Большой наплыв людей и нужно подумать механизм, как с этим работать. На уровне страны – разная нагрузка. Сейчас это временный ажиотаж. Это временный переучет, чтобы потом нормально функционировать", – пояснил нардеп.
Он отметил, что решение о консульских услугах не повлияет на временно перемещенных лиц, в частности, на тех, кто законно находится в стране.
"Вопрос может быть у тех людей, которые пытаются изменить правила получить необходимые документы. Здесь речь идет о мужчинах призывного возраста", — сказал Мережко.
Он добавил, что МИД должен обеспечивать необходимость выполнения гражданами своей конституционной обязанности по защите родины, ведь люди на фронте рискуют жизнью, и они видят, что кто-то нарушил закон и уехал без правовых оснований, то не выглядит справедливо. А государство должно обеспечить справедливость.
Тем временем народная депутат Марьяна Безугла обратилась к военнообязанным находящимся за рубежом украинским мужчинам со словами о том, что они должны исполнять свой долг и защищать Родину. В противном случае – отказываться от украинского гражданства.
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