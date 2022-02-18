МИД опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе

МИД опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе

По словам Николенко, отсутствие должной реакции или нейтральная позиция международного сообщества лишь "будут подыгрывать эскалации ситуации со стороны России".

Министерство иностранных дел Украины отвергло все обвинения со стороны российской стороны о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и заявило, что эти фейки не соответствуют действительности.

Об этом в своем Facebook написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие являются абсолютным приоритетом для Украинского государства. Украина также не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе", — подчеркнул Николенко.

Он подчеркнул, что Украина исключает все обвинения России и попытки Кремля еще больше обострить ситуацию.

"Мы категорически отвергаем попытки России обострить и так напряженную ситуацию безопасности. Остаемся непреклонно преданными политико-дипломатическому урегулированию, вместе с партнерами прилагаем максимальные усилия, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога", — написал спикер МИД.

Он подчеркнул, что в настоящее время мир наблюдает, как Российская Федерация разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и мирных жителей из запрещенного оружия Минским соглашениям и эскалирует ситуацию с безопасностью.

По словам Николенко, отсутствие должной реакции или нейтральная позиция международного сообщества лишь "будут подыгрывать эскалации ситуации со стороны России".

"Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций в Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования", — написал представитель МИД Украины.

Напомним, в оккупированном Донецке 18 февраля сработала сирена гражданской обороны. В то же время главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили об эвакуации населения оккупированных территорий в Россию. Все это на фоне вражеских обстрелов, которые за последние сутки стали очень массовыми.

Кроме того, по состоянию на 17 часов, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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