МИД призывает украинцев не ехать в Венгрию: что там грозит

Из-за похищения семерых украинцев и кражи активов госбанка МИД Украины настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от визитов в Венгрию. Дипломаты предупреждают о произволе местных властей.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД 6 марта.

«В связи с похищением семерых граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвола венгерских властей», — указано в сообщении.

В МИД Украины также призвали по возможности выбирать альтернативные маршруты транзита, которые не проходят по территории Венгрии.

Кроме того, в ведомстве предупредили украинский и европейский бизнес о рисках произвольного изъятия активов на территории Венгрии и посоветовали учитывать такие угрозы при планировании любой деловой деятельности в этой стране.

Захват инкассаторов «Ощадбанка» в Венгрии — что известно

Напомним, 5 марта в Будапеште венгерские силовики безосновательно задержали два инкассаторских авто «Ощадбанка», перевозивших 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота из Австрии в рамках официального соглашения. Судьба семерых украинских сотрудников на данный момент неизвестна, связь с ними отсутствует, а машины, по данным GPS, заблокированы на территории спецслужб.

Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент «государственным терроризмом и рэкетом». Украина направила официальную ноту с требованием немедленно освободить граждан и имущество.