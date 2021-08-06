МИД рекомендует украинским воздержаться от посещения Греции и Северной Македонии, где бушуют масштабные лесные пожары

МИД рекомендует украинским воздержаться от посещения Греции и Северной Македонии, где бушуют масштабные лесные пожары

Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории:

воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;

внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;

неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности;

в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания:

Посольство Украины в Греческой Республике (телефон "горячей линии": (+30 6932765606, электронные адреса: emb_gr@mfa.gov.ua; consul_gr@mfa.gov.ua).

Посольство Украины в Республике Северная Македония (телефон "горячей линии": (+38 97 258 9639, адрес: emb_mk@mfa.gov.ua).

Также функционирует круглосуточная "горячая линия" МИД Украины по тел. +38 044 238-16-57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.

"Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея). Местные спасательные службы продолжают осуществлять комплекс мероприятий по ликвидации очагов пожаров", — отметили в МИД.

Напомним:

Каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь — сильнейший за последние несколько лет.

Грецию охватывают лесные пожары, однако Украина направит в Грецию сводный отряд украинских спасателей для помощи в борьбе с лесными пожарами. В Грецию прибудут сотни опытных спасателей со всей страны.

Пострадала ли от пожаров столица Греции и как происходит эвакуация

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