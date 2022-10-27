МИД России грозится сбивать американские спутники Starlink, Planet Labs и Maxar

МИД России пригрозил сбивать спутники Starlink Илона Маска, а также компаний Planet Labs и Maxar. Речь идет о спутниковой группировке США, передающей Украине разведданные и обеспечивающей ВСУ закрытой связью.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Российская оккупационная армия может ударить по американским спутникам, в частности, коммерческим, задействованным в войне на территории Украины. Об этом заявил глава департамента контроля за вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Речь идет о привлечении США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах", — сказал он.

Воронцов добавил, что "квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара" и обвинил Запад, что он ставит под сомнение существование мирной космической деятельности.

Напомним, что Илон Маск заявил, что продолжит финансировать систему спутниковой связи Starlink в Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах работы "народного" спутника, деньги на который собирали украинцы. Только через неделю работы спутник полностью себя окупил.

Также сообщалось, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник, предоставляющий доступ к спутниковым снимкам компании "ICEYE". Это позволяет ВСУ планировать оперативные военные операции.

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