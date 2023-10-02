МИД Румынии осудил удары РФ по портам Украины, назвав их военными преступлениями

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что атаки России против гражданской инфраструктуры Украины, в том числе портов на Дунае, которые расположены у границы с Румынией, являются военными преступлениями.

Об этом она сказала в комментарии журналистам перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Киеве, пишет "Европейская правда".

Одобеску также напомнила, что часть портов, регулярно подвергающихся атакам со стороны РФ, расположены вплотную к территории Румынии на другом берегу Дуная, и о том, что в Румынии уже находили обломки российских ударных дронов.

"Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии – это военные преступления… То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море", – подчеркнула глава МИД Румынии.

Луминица Одобеску также добавила, что Румыния продолжит оказывать помощь Украине с транзитом зерновых.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение российского беспилотника в Румынии и заявил, что "нет доказательств, что это нападение на Альянс".

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