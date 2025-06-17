МИД сделал важное заявление относительно украинцев, находящихся в Израиле и Иране

Украинцам рекомендуют выехать из Израиля и Ирана / © ТСН

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Министерство иностранных дел Украины призвало граждан как можно быстрее покинуть территорию Израиля и Ирана в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

в МИД отмечают, что такое решение связано с высокими рисками для жизни и здоровья украинцев на фоне общего обострения ситуации.

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Тех, кто все еще находится в этих странах, просят оставаться максимально внимательными, следовать рекомендациям местных властей, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Украинские посольства в Израиле и Иране уже формируют эвакуационные списки и работают над вариантами безопасного выезда. Актуальная информация об эвакуации размещается на страницах дипучреждений в Facebook:

В МИД подчеркнули, если есть угроза жизни или чрезвычайная ситуация, украинцев просят немедленно обращаться в ближайшее консульство или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-15-88, cons_or@mfa.gov.ua

Список зарубежных учреждений

МИД отмечает: ситуация в регионе остается напряженной, поэтому принятие мер безопасности является крайне необходимым.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД назвали шесть стран, которые украинцам лучше сейчас не посещать.