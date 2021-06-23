МИД советует украинцам избегать поездок в ряд стран, где фиксируют вспышку агрессивного штамма "Дельта": список

Украина может ввести определенные ограничения для людей, которые возвращаются из этих стран.

Министерство иностранных дел призывает украинцев временно не ездить в страны, где наблюдается наибольшая вспышка так называемого "индийского" штамма коронавируса ( "Дельта").

Об этом говорится в сообщении МИД.

В частности, МИД настоятельно рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию, России.

"В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19 до полной стабилизации эпидемической ситуации", — говорится в сообщении.

Тем украинцам которые сейчас находятся на территории упомянутых стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов коронавируса, а также быть готовыми к дополнительному карантину по возвращении на родину.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.

ТСН.ua расспросил у врачей, действительно ли новая волна COVID-19 может докатиться в Украину из России и когда это может произойти? Защитят ли украинцев завезенные из-за рубежа вакцины и как долго будет мутировать коронавирус? О наиболее агрессивном штамме коронавируса читайте в нашем материале.

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