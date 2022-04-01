МИД Украины опроверг очередной фейк российской разведки относительно военнопленных

Дезинформация от РФ имела целью дискредитировать отношения и международных гуманитарных структур.

Российская разведка и дальше распространяет дезинформацию. В частности, сегодня, 1 апреля, россияне заявили, что Украина якобы "довела до сведения Британии, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными".

Заявление российской разведки прокомментировал представитель МИД Олег Николенко.

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"Раньше она (разведка – ред.) создавала фейки о якобы тысячах украинцев, желающих получить убежище в РФ, негуманное обращение с российскими военнопленными, "работниках" "Азовстали", которые "просятся" в ряды российской захватнической армии.

Целью фейка является дискредитация отношений Украины и международных гуманитарных структур, которые спасают жертв российской агрессии и пытаются вернуть депортированных и пленных домой.

"Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, пришедшим на украинскую землю: как живым, так и павшим", — подчеркнул дипломат.

Напомним, враг и дальше распространяет фейки, что в Украине якобы работают биолаборатории, финансируемые США.

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