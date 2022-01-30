МИД Украины отреагировал на решение Кремля по соцвыплатам для жителей ОРДЛО с паспортами РФ: заявление

МИД Украины отреагировал на решение Кремля по соцвыплатам для жителей ОРДЛО с паспортами РФ: заявление

Новое решение российского руководства не способствует дипломатическим усилиям Украины и партнеров по деэскалации ситуации.

Киев оценивает решение Москвы о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что поручение президента РФ направлено на "продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство".

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"Примечательно, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Указывается, что в то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям.

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", — подчеркнули в МИД Украины.

Ранее Владимир Путин поручил Госдуме РФ обеспечить социальными выплатами жителей ОРДЛО, у которых есть российские паспорта.

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