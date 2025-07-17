Санкции Венгрии против украинских военных: в МИД отреагировали

МИД Украины отреагировало на санкции Венгрии против военных чиновников / © Getty Images

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Министерство иностранных дел Украины подвергло резкой критике решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам, назвав его «необоснованным и абсурдным».

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным», — говорится в заявлении министра.

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Андрей Сибига также подчеркнула, что оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры.

Напомним, Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским высокопоставленным военнослужащим из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после мобилизации в Закарпатье.

Речь идет о начальнике управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковник Виталий Ткаченко), командующем войсками Оперативного командования «Запад» (бригадном генерале Владимире Шведюке), директоре Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковник Роман Юзенко).