МИД Украины пригласило ООН и МККК присоединиться к обеспечению прав человека на Курщине

Украина готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК в Курской области.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Организацию Объединенных Наций принять участие в мерах гуманитарного реагирования в Курской области и направило ООН соответствующую ноту.

Об этом идет речь на сайте МИД.

Кроме того, МИД также обратился нотой к Международному Комитету Красного Креста (МККК) как гаранту международного гуманитарного права с просьбой также присоединиться к мерам гуманитарного реагирования.

"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях", - говорится в сообщении.

Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд, возможность выезда из районов боевых действий.

Добавим, что российское командование начало контрнаступление в Курской области и усиливает свои действия. Тем временем украинские военные окапываются.

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