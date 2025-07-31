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- Украина
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МИД Украины пригрозило одной из стран за признание оккупированных территорий российскими
В Украине рассматривается информация о возможном признании Никарагуа оккупированных территорий Украины частью России.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что рассматривает сообщения мировых СМИ о возможном признании Никарагуа украинских территорий частью России. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Если эта информация подтвердится, Украина расценит такие действия, как грубое нарушение международного права и оставляет за собой право на ответную реакцию.
Об этом сообщает МИД Украины.
МИД Украины отмечает, что любое «признание» российской оккупации является незаконным и прямо противоречит резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН. Эти документы четко указывают, что никакие территориальные достижения, полученные в результате агрессии, не могут быть признаны законными.
Призыв к опровержению и возможным последствиям
Украинское внешнеполитическое ведомство призвало власти Никарагуа немедленно опровергнуть эти сообщения, если они не соответствуют действительности.
«Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение достоверности таких сообщений со всеми вытекающими последствиями», — говорится в заявлении.
Ранее Украина уже вводила санкции против Никарагуа в 2020 году, после того как эта страна открыла почетное консульство в оккупированном Симферополе. Крым, Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемой частью территории Украины.
Напомним, Центральноамериканская страна Никарагуа, которой руководит давний сторонник Советского Союза и России Даниэль Ортега, признает аннексию РФ четырех украинских областей.
В письме, подписанном также сопрезидентом и супругой никарагуанского диктатора Розарио Мурильо, лидеры страны заявляют о «признании регионов Донетчины, Херсонщины, Луганщины и Запорожья как неотделимой части территории Российской Федерации».