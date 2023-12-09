МИД Украины призывает мир осудить ничтожные "выборы" РФ на временно оккупированных территориях

Незаконные "выборы", которые Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины, не будут иметь никаких правовых последствий.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские "выборы" на временно оккупированных украинских территориях, а на лиц, причастных к их организации и проведению, наложить санкции.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"8 декабря Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила о проведении 15-17 марта 2024 г. очередных выборов президента РФ. Российские власти сообщили о намерении организовать голосование и на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области Украины", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, проведение российских "выборов" на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности, Устав ООН. Такой избирательный процесс, который и остальные подобные пропагандистские меры в прошлом, будет незаконным и ничтожным.

"Включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, подвергнет сомнению легитимность всего результата выборов президента РФ", — отметили в МИД.

Напомним:

Президент России Владимир Путин подтвердил свое выдвижение на новый президентский срок на "выборах" 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Россия впервые ввела многодневное голосование в 2020 году, якобы для защиты избирателей от коронавируса. Такой подход был введен во время пятидневного референдума по конституционным изменениям, которые позволили Путину оставаться у власти еще на два шестилетних срока – то есть до 2036 года.

По данным российских журналистов, Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить Путину более 80% голосов во время голосования.

Спикер Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что слова Путина о намерении баллотироваться на новый срок "не были домашней заготовкой".

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