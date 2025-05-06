В МИД Украины предупредили, чем угрожает участие иностранных лидеров в военном параде в Москве

МИД Украины

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Министерство иностранных дел Украины призывает страны мира не участвовать в военном параде 9 мая в Москве. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность по отношению к российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД об участии иностранных военных в параде 9 мая в Москве, опубликованном на сайте ведомства 6 мая.

В МИД Украины подчеркнули, что участие в параде нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.

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«Маршировать бок о бок с ними — это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. Таким образом Россия хочет обелить свои военные преступления и оправдать агрессию», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает выбор лидеров, которые едут к Путину, но Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров 9 мая на параде в Москве.