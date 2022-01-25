МИД Украины требует публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии

В МИД Украины "глубоко разочаровано высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО".

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на высказывания президента Хорватии Зорана Милановича, заявившего, что Украине не место в НАТО, а события Революции Достоинства назвал "переворотом". В ведомстве "глубоко разочарованы" выражениями Милановича и требуют публичного опровержения этих заявлений.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

Отмечается, что через сегодняшние заявления главы Хорватии в Министерство иностранных дел была приглашена посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой доведена позиция о "категорической неприемлемости заявлений Зорана Милановича".

"Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Подчеркнуто, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа. Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение, которую Украина и украинцы предоставляли Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом", — говорится в сообщении ведомства.

В украинском ведомстве подчеркивают, что такие выражения Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды и наносят ущерб двусторонним отношениям, а также поддерживают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

В МИД Украины требуют публичного опровержения этих "оскорбительных заявлений" президента Хорватии и призывают не повторять в будущем. Кроме этого, отмечается, посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против отправления хорватских военных в Восточную Европу в составе подразделений НАТО, а события Революцию Достоинства назвал "переворотом". Кроме того, он также назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран Европы.

Ранее президент и премьер Хорватии поссорились из-за Украины. Президент Хорватии Миланович назвал визит премьера Пленковича в Украину "шарлатанством".

Премьер Хорватии Андрей Пленкович находился с визитом в Киеве 8 декабря. В рамках встречи с Хорватией было подписано совместное право на европейскую перспективу Украины.

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