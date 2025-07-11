МИД Украины: Венгрия манипулирует информацией о смерти мобилизованного

Григорий Тихий / © МИД Украины

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Киев резко отреагировал на заявления венгерских властей о смерти гражданина Венгрии после инцидента в ТЦК в Закарпатье. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Будапешт уродует реальность и использует трагедию в политических целях.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге, передает «Европейская правда».

По словам Тихого, венгерские политики в своих заявлениях полностью обходят главную причину мобилизации в Украине — полномасштабную агрессию России.

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В то же время риторика Будапешта, избегающая упоминаний РФ, подыгрывает российской пропаганде.

«Заявления руководства Венгрии о произошедшей трагедии о мобилизации в Украине являются манипулятивными. Они абсолютно искажают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде», — заявил Тихий.

В МИДе призвали венгерскую сторону воздержаться от манипуляций и не вредить украинско-венгерским отношениям, особенно в условиях продолжающейся угрозы со стороны России.

«Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе венгерского происхождения, обязан защищать свои дома, жизнь своих родных и суверенитет своего государства», — подытожил Тихий.

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Напомним, 10 июля Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины Федора Шандора в связи с сообщениями СМИ о гибели венгерского гражданина в Закарпатье, якобы после избиения представителями ТЦК.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования семье погибшего, заявив, что мужчина стал жертвой «принудительной мобилизации в Украине».

В то же время в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что погибший — Иосиф Шебештень — был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня согласно действующему законодательству.

По информации военных, 18 июня Шебештень самовольно покинул место службы без оружия, а через шесть дней обратился в медицинское учреждение в Берегово. Медики, как отмечено, не обнаружили на нем никаких признаков избиения или телесных повреждений.

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