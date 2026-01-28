МИД Украины вызвал на разговор посла Венгрии: что вновь натворил Будапешт

МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины 28 января вызвало посла Венгрии Антала Гейзера, чтобы выразить решительный протест в связи с заявлениями венгерского руководства о якобы вмешательстве Киева в парламентские выборы в Венгрии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало эти утверждения ложными и официально призвало Будапешт прекратить агрессивную антиукраинскую риторику. В ходе встречи венгерскому дипломату отметили, что Украина категорически выступает против попыток втянуть ее во внутреннюю предвыборную кампанию соседнего государства.

По позиции МИД, подобные действия венгерской стороны безосновательны и откровенно вредят развитию двусторонних отношений между странами. Дипломаты предупредили, что продолжение такой политики может иметь негативные последствия для межгосударственного сотрудничества.

«Украина со своей стороны остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией. В этом контексте в очередной раз отмечена необходимость разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом, что безусловно отвечает интересам обоих народов и венгерского меньшинства в Украине», — отметили в МИД Украины.

Что известно о спорах Венгрии и Украины

Напомним, Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что «каждый Виктор, пытающийся торговать европейскими интересами, заслуживает затыльник, не уточнив, кого именно имел в виду.

Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на эти слова. Он заявил о намерении вызвать украинского посла в Будапеште после высказываний президента Украины Владимира Зеленского и якобы попытками Киева повлиять на внутриполитические процессы в Венгрии.

Тогда Будапешт обвинил Киев в якобы открытом и агрессивном вмешательстве в венгерский избирательный процесс в пользу оппозиционной партии Тиса.

Также в правительстве Венгрии представили текст петиции, которую в ближайшее время планируют разослать избирателям, чтобы они могли высказать свою позицию по финансовой поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

К тому же Орбан заявлял, что в течение следующих 100 лет ни один венгерский парламент не поддержит членство Украины в ЕС.