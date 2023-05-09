МИД жестко отреагировал на участие иностранных лидеров в параде на Красной площади: безнравственный шаг

Украинское Министерство иностранных дел возмутилось приездом лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на парад 9 Мая в Москве. Визит политиков назвали безнравственным и недружественным шагом.

Об этом говорится в заявлении ведомства на официальном сайте.

В заявлении отмечают, что участие лидеров иностранных государств в публичном мероприятии "наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны", считают аморальным и недружественным шагом в отношении Украины. Кроме того, такой визит называют проявлением пренебрежения к украинскому народу, "борющемуся за свое выживание и свободу".

"Во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий. В ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых" ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы нанести еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле", — заявили в МИД.

В ведомстве также отметили, что на параде участникам продемонстрировали российскую военную технику, которая "уже десятый год участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины".

"Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованы сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", — добавили в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что к российскому диктатору Владимиру Путину на парад 9 мая в Москву прибудут президенты Казахстана и Таджикистана, а также глава правительства Армении.

В этом году "парад Победы" в Москве был достаточно скромным – без авиации и с одним танком. По Красной площади проехался лишь один танк Т-34 1940-х годов, и то он музейный и произведенный в Украине.

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