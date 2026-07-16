Миф из СССР и реальность 2026 года: что нужно знать о "белом билете"

Военный билет / © ТСН

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С началом полномасштабной войны и введением военного положения в Украине неоднократно меняли правила военного учета, прохождения ВЛК и мобилизации. В частности, были обновлены нормы закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также внесены изменения в порядок проведения военно-врачебной экспертизы. Но в быту до сих пор часто используют старое выражение «белый военный билет».

Что такое белый военный билет и правила действуют в 2026 году, пишут «Факты ICTV».

Отголосок времен СССР

Название «белый военный билет» появилось еще при СССР. Тогда гражданам, признанным полностью непригодными или непригодными к строевой службе по состоянию здоровья, выдавали военные билеты белого цвета. Именно отсюда и возникло это название.

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Сегодня в Украине таких документов нет. Все военнообязанные получают одинаковый военный билет вне зависимости от состояния здоровья. Поэтому белый военный билет в Украине — это только бытовое выражение.

Что означает «белый военный билет»

Сейчас пригодность к военной службе определяет не цвет военного билета, а заключение ВЛК.

Комиссия проводит медицинское освидетельствование, изучает документы и принимает решение в соответствии с приказом Минобороны №402. Именно этот документ содержит список болезней, по которым и определяют пригодность к службе.

После реформы в 2024 году категория «ограниченно годная» была отменена. Теперь ВЛК применяет новые категории годности.

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Освобождает ли «белый билет» от мобилизации в военное время

Во время войны решающее значение имеет заключение ВЛК. Если комиссия признает человека полностью непригодным к военной службе с исключением из военного учета, его не могут мобилизовать. В других случаях решение зависит от установленной категории годности и состояния здоровья.

Как выглядит этот военный билет

Никаких особых признаков так называемый белый военный билет не имеет. Отдельный документ белого цвета сегодня не выдается. Это обычный военный билет, в котором указано решение военно-врачебной комиссии.

Именно эта запись, а не внешний вид документа определяет правовой статус военнообязанного.

С конца 2025 года бумажные военно-учетные документы для большинства военнообязанных уже не оформляются. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

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По словам адвоката, после изменений, введенных постановлением Кабинета Министров №1644, основным подтверждением пребывания на военном учете стал электронный военно-учетный документ. Его можно сформировать через приложение Резерв+, портал Действие или получить в ТЦК и СП.

В то же время, бумажные документы оставили только для отдельных категорий граждан, в том числе тех, кто состоит на военном учете в СБУ или разведывательных органах.

Ранее в Минюсте объяснили, как восстановить утраченный военный билет.

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