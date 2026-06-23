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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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217
Время на прочтение
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Миф Кремля разрушен: почему "Циркон" действует не так, как все думали — анализ OSINT

Эксперты раскрыли главный технологический обман Кремля по разрекламированному гиперзвуковому оружию.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Фрегат «Адмирал Горшков» производит пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» производит пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» / © скриншот с видео

«Циркон», вероятно, является не гиперзвуковой крылатой ракетой, обладающей значительно более высокой маневренностью, а баллистической ракетой, использующей квазибалистическую траекторию.

Об этом свидетельствует анализ независимого OSINT-аналитика Фабиана Гинца, специализирующегося на ракетных технологиях. Детальнее об этом говорится в исследовании в блоге на сайте Militarnyi.

Пока нет независимо подтвержденных данных относительно характеристик и строения этой российской ракеты. По украинским оценкам ракета летит со скоростью около 5,5 Маха, перед входом в район цели кратковременно ускоряется до 7,5 Маха, а перед самым поражением цели замедляется примерно до 4,5 Маха.

Как отмечает аналитик, самая распространенная версия состоит в том, что «Циркон» является гиперзвуковой крылатой ракетой с воздушно-реактивным двигателем. Это означало бы, что Россия овладела чрезвычайно сложной технологией прямоточного воздушно-реактивного двигателя scramjet.

Реконструкция конструкции ракеты 3М22 «Циркон» на основе открытых данных. Изображение: Fabian Hinz

Реконструкция конструкции ракеты 3М22 «Циркон» на основе открытых данных. Изображение: Fabian Hinz

Вторая версия заключается в том, что «Циркон» действительно может быть не гиперзвуковой, а высокоскоростной сверхзвуковой крылатой ракетой — развитием противокорабельной ракеты П-800 «Оникс». Третья предполагает, что ракета вообще не является крылатой, а относится к классу баллистических ракет, летящих по квазибаллистической траектории.

Такие ракеты используют классический твердотопливный ракетный двигатель вместо воздушно-реактивного, однако летят не по обычной баллистической траектории, а совмещают фазу планировки с активными маневрами в атмосфере. Это делает их траекторию более непредсказуемой и усложняет перехват.

Как отмечает аналитик, несмотря на нехватку официальной информации о «Цирконе», в открытом доступе достаточно материалов для оценки этой системы.

В публикациях о «Цирконе» часто утверждается, что ракета использует перспективное жидкое топливо «Децилин-М». Однако, как обнаружил исследователь, это утверждение основывается на смешанных сообщениях: заявления российских чиновников о новом топливе для крылатых и гиперзвуковых ракет соединили с первыми сообщениями об испытаниях «Циркона», после чего эта спекулятивная связь неоднократно повторялась.

В то же время в 2023 году российское правительство присвоило звание Героя Труда Юрию Милехину, возглавляющему Федеральный центр двойных технологий «Союз» — ведущего российского разработчика твердых ракетных топлив. Указ ссылался на его роль в создании высокоэнергетического инновационного твердого топлива для ракеты «Циркон».

Как еще одно доказательство использования твердотопливного двигателя, аналитик приводит в отсутствие воздухозаборника, необходимого для работы сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет. Видеозаписи запусков «Циркона», обнародованные Россией, а также фотографии обломков показывают трубчатую конструкцию корпуса маршевой ступени из композитного волокна без видимых признаков воздухозаборника.

Носовая часть ракеты 3М22 «Циркон». Изображение: Fabian Hinz

Носовая часть ракеты 3М22 «Циркон». Изображение: Fabian Hinz

Предположение о кольцевом воздухозаборнике в носовой части, подобно ракете П-800 «Оникс», также не подтверждается. Патент на сбросный стартовый колпак Циркона, содержащий изображение носовой части ракеты, не демонстрирует такого элемента. Кроме того, в российском документальном фильме о «Цирконе» силуэт носовой части на стенде также не свидетельствует о наличии воздухозаборника.

Хотя производитель ракеты «Циркон» — НПО «Машиностроения» — известен своими работами в сфере сверхзвуковых противокорабельных ракет с воздушно-реактивными двигателями, он также имеет патенты, связанные с квазибалистическими противокорабельными ракетами.

В частности, еще в 1999 году был зарегистрирован патент на двухступенчатую твердотопливную противокорабельную ракету с квазибалистической траекторией, а в 2011 году — патент на маневренную систему для полета на больших сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях на высотах более 20 км.

Патент НПО «Машиностроения» 1999 года на квазибаллистическую противокорабельную ракету

Патент НПО «Машиностроения» 1999 года на квазибаллистическую противокорабельную ракету

Самыми важными доказательствами типа двигателя «Циркона» исследователь называет обломки ракет, найденных в Украине. Среди фрагментов, продемонстрированных Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, он идентифицировал деталь, похожую на переднюю крышку твердотопливного ракетного двигателя. На ней отсутствует центральный воздухозаборник, который был бы необходим для прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Крышка переднего дна жесткого топливного ракетного двигателя ракеты «Циркон». Инфографика Fabian Hinz

Крышка переднего дна жесткого топливного ракетного двигателя ракеты «Циркон». Инфографика Fabian Hinz

Гинц подчеркивает, что упрощенное деление на гиперзвуковые и негиперзвуковые системы не отражает реальной сложности полета на гиперзвуковых скоростях. Речь идет скорее о спектре маневренности, где системы отличаются степенью и продолжительностью маневрирования на гиперзвуковых скоростях. Даже квазибаллистическая ракета, не являющаяся гиперзвуковой крылатой ракетой и имеющая меньшую маневренность, все равно может создавать серьезные трудности для перехвата.

Во время последней массированной атаки Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты «Циркон». В то же время украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство из них, что в очередной раз поставило под сомнение утверждение Москвы о якобы «неуязвимости» этого оружия.

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