Миф Кремля разрушен: почему "Циркон" действует не так, как все думали — анализ OSINT

Фрегат «Адмирал Горшков» производит пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» / © скриншот с видео

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«Циркон», вероятно, является не гиперзвуковой крылатой ракетой, обладающей значительно более высокой маневренностью, а баллистической ракетой, использующей квазибалистическую траекторию.

Об этом свидетельствует анализ независимого OSINT-аналитика Фабиана Гинца, специализирующегося на ракетных технологиях. Детальнее об этом говорится в исследовании в блоге на сайте Militarnyi.

Пока нет независимо подтвержденных данных относительно характеристик и строения этой российской ракеты. По украинским оценкам ракета летит со скоростью около 5,5 Маха, перед входом в район цели кратковременно ускоряется до 7,5 Маха, а перед самым поражением цели замедляется примерно до 4,5 Маха.

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Как отмечает аналитик, самая распространенная версия состоит в том, что «Циркон» является гиперзвуковой крылатой ракетой с воздушно-реактивным двигателем. Это означало бы, что Россия овладела чрезвычайно сложной технологией прямоточного воздушно-реактивного двигателя scramjet.

Реконструкция конструкции ракеты 3М22 «Циркон» на основе открытых данных. Изображение: Fabian Hinz

Вторая версия заключается в том, что «Циркон» действительно может быть не гиперзвуковой, а высокоскоростной сверхзвуковой крылатой ракетой — развитием противокорабельной ракеты П-800 «Оникс». Третья предполагает, что ракета вообще не является крылатой, а относится к классу баллистических ракет, летящих по квазибаллистической траектории.

Такие ракеты используют классический твердотопливный ракетный двигатель вместо воздушно-реактивного, однако летят не по обычной баллистической траектории, а совмещают фазу планировки с активными маневрами в атмосфере. Это делает их траекторию более непредсказуемой и усложняет перехват.

Как отмечает аналитик, несмотря на нехватку официальной информации о «Цирконе», в открытом доступе достаточно материалов для оценки этой системы.

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В публикациях о «Цирконе» часто утверждается, что ракета использует перспективное жидкое топливо «Децилин-М». Однако, как обнаружил исследователь, это утверждение основывается на смешанных сообщениях: заявления российских чиновников о новом топливе для крылатых и гиперзвуковых ракет соединили с первыми сообщениями об испытаниях «Циркона», после чего эта спекулятивная связь неоднократно повторялась.

В то же время в 2023 году российское правительство присвоило звание Героя Труда Юрию Милехину, возглавляющему Федеральный центр двойных технологий «Союз» — ведущего российского разработчика твердых ракетных топлив. Указ ссылался на его роль в создании высокоэнергетического инновационного твердого топлива для ракеты «Циркон».

Как еще одно доказательство использования твердотопливного двигателя, аналитик приводит в отсутствие воздухозаборника, необходимого для работы сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет. Видеозаписи запусков «Циркона», обнародованные Россией, а также фотографии обломков показывают трубчатую конструкцию корпуса маршевой ступени из композитного волокна без видимых признаков воздухозаборника.

Носовая часть ракеты 3М22 «Циркон». Изображение: Fabian Hinz

Предположение о кольцевом воздухозаборнике в носовой части, подобно ракете П-800 «Оникс», также не подтверждается. Патент на сбросный стартовый колпак Циркона, содержащий изображение носовой части ракеты, не демонстрирует такого элемента. Кроме того, в российском документальном фильме о «Цирконе» силуэт носовой части на стенде также не свидетельствует о наличии воздухозаборника.

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Хотя производитель ракеты «Циркон» — НПО «Машиностроения» — известен своими работами в сфере сверхзвуковых противокорабельных ракет с воздушно-реактивными двигателями, он также имеет патенты, связанные с квазибалистическими противокорабельными ракетами.

В частности, еще в 1999 году был зарегистрирован патент на двухступенчатую твердотопливную противокорабельную ракету с квазибалистической траекторией, а в 2011 году — патент на маневренную систему для полета на больших сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях на высотах более 20 км.

Патент НПО «Машиностроения» 1999 года на квазибаллистическую противокорабельную ракету

Самыми важными доказательствами типа двигателя «Циркона» исследователь называет обломки ракет, найденных в Украине. Среди фрагментов, продемонстрированных Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, он идентифицировал деталь, похожую на переднюю крышку твердотопливного ракетного двигателя. На ней отсутствует центральный воздухозаборник, который был бы необходим для прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Крышка переднего дна жесткого топливного ракетного двигателя ракеты «Циркон». Инфографика Fabian Hinz

Гинц подчеркивает, что упрощенное деление на гиперзвуковые и негиперзвуковые системы не отражает реальной сложности полета на гиперзвуковых скоростях. Речь идет скорее о спектре маневренности, где системы отличаются степенью и продолжительностью маневрирования на гиперзвуковых скоростях. Даже квазибаллистическая ракета, не являющаяся гиперзвуковой крылатой ракетой и имеющая меньшую маневренность, все равно может создавать серьезные трудности для перехвата.

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Во время последней массированной атаки Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты «Циркон». В то же время украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство из них, что в очередной раз поставило под сомнение утверждение Москвы о якобы «неуязвимости» этого оружия.

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