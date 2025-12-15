Миг-29 от Польши: эксперт оценил состояние истребителей и назвал риски

МиГ-29

Истребители МиГ-29 от Польши могут поступить в Украину не в боевом или летном состоянии. Но мы не в том положении, чтобы выбирать.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Олег Катков, главный редактор специализированного военного издания Defense Express.

Эксперт объясняет, что не гарантировано, что 6-8 бортов, которые Польша обещает предоставить Украине, будут в боевом или летном состоянии.

«Условно, это 6-8, если разобрать уже не летающие взять их запчасти и вставить в те, которые еще могут немного полетать, с пониманием того, что там у них остаточного ресурса, возможно, на счету часа еще и осталось», — отмечает Катков.

Более того, добавляет он, это чрезвычайный риск для пилота.

«У нас сейчас выбора нет. Надо понимать, что F-16 и Mirage – это не самые новые самолеты. Мы их получили, потому что они выводились из строя. Их "подшаманили", дали им определенное количество летных часов. Такова сейчас война. Перед нами не стоит очередь из стран, которые говорят: "Убирайте наши истребители", - констатировал эксперт.

Ранее речь шла о том, что Польша готовится к передаче Украине истребителей МиГ-29.

«Эти машины покинут польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, проданы или списаны, а могут попасть на Украину и помочь в уничтожении наших врагов. На мой взгляд, ситуация кажется вполне очевидной», — сказал заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.