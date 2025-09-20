МиГ-31 залетели в Эстонию: летчик-инструктор сообщил, как НАТО может остановить агрессию России

Летчик-инструктор Роман Свитан

Россия 19 сентября совершила очередную провокацию и нарушила воздушное пространство Эстонии. Российские истребители в течение 12 минут направлялись в столицу этой страны.

Для отражения возможной атаки НАТО поднимало в воздух истребители F-35. Как рассказал в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, такое поведение типично для россиян и оно будет повторяться.

Как остановить агрессию России по отношению к НАТО?

Россия будет провоцировать, пока не почувствует «красную линию». В этом контексте следует упомянуть, как в 2015 году сработала турецкая авиация, когда воздушное пространство страны нарушили российские бомбардировщики. Их сбили мгновенно.

«К такой реакции должны быть готовы страны НАТО в ответ на вторжение вражеских самолетов. Когда до этого наконец дойдет, российские суда перестанут летать в небе стран Альянса», — отметил Роман Свитан.

Что касается беспилотников, то следует сказать, что они заходили не только в Польшу, но в Румынию, Эстонию, Латвию. Реакция на это должна предусматривать уничтожение мест изготовления дронов в России.

«Если бы после захода десятков БпЛА в воздушное пространство Польши, страна в ответ выпустила полсотни ракет Tomahawk по заводам в Елабуге, то это стало бы „красной линией“, которую Россия больше не переступала бы», — подчеркнул летчик-инструктор.

Пока этого не произойдет, Европа должна готовиться к другим провокациям с использованием не только дронов, но и ракет. Изменения возможны только когда страны НАТО наконец-то начнут сбивать враждебные цели.

Сейчас создается впечатление, что ответа не будет вплоть до момента, когда российские БПЛА нанесут серьезный ущерб европейской инфраструктуре или унесут жизнь европейцев. Демократические руководители стран будут вынуждены прислушиваться к давлению населения.

Напомним, Эстония выразила решительный протест России из-за нарушения своего воздушного пространства. Такие, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел страны вызвало временного поверенного РФ для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Кроме того, на латвийском побережье обнаружили обломок русского дрона. Очередной инцидент с российским дроном на территории Латвии подчеркивает растущую угрозу для стран Балтии и НАТО.