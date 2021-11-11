Миграционный кризис: глава МВД вылетел на Волынь проверить готовность защиты украинской границы

Во время визита на Волынь также будет проведено совещание с руководителями Объединенных территориальных общин, расположенных вдоль границы, для взаимодействия в случае угрозы украинской границе.

Министр внутренних дел Денис Монастырский вылетел на Волынь для проверки готовности защиты украинской границы от искусственно созданного режимом Лукашенко миграционного кризиса.

Как сообщает пресс-служба МВД, вместе с председателем Госпогранслужбы Сергеем Дейнекой, руководителем Нацполиции Игорем Клименко и заместителем главы Нацгвардии Юрием Лебедем министр проверит готовность действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам.

Так, в рамках их рабочей поездки на участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: ГПСУ, Нацполицией, Нацгвардией, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины", — отметил Монастырский.

Напомним, 10 ноября СНБО приняла решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые проходят на польско-белорусской границе. Кроме того, на границе были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов.

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