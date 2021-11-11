Миграционный кризис: Украина готовится к возможным провокациям с беженцами на границе с Беларусью

Миграционный кризис: Украина готовится к возможным провокациям с беженцами на границе с Беларусью

Будут помогать пограничникам национальная гвардия и полиция.

Украина усиливает охрану границы с Беларусью из-за крайне сложной ситуации со скоплением нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 ноября.

Сегодня на Волынь на границу с Беларусью отправятся министр внутренних дел Денис Монастырский и глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Они хотят на месте определить пути укрепления украинских рубежей. Хотя пока нелегальных мигрантов там зафиксировано не было, пограничники готовятся к возможным провокациям.

Граница Украины и Беларуси протяженностью более тысячи километров: там нет никаких заборов — как, например, на польско-белорусской. Украинские пограничники уже патрулируют в усиленном режиме. К работе привлекли беспилотников и служебных собак.

Новости мира: Украина усиливает границу с Беларусью

"Были определены участки наиболее возможные для массового скопления мигрантов у государственной границы и также будет усилена государственная граница силами Национальной гвардии и Национальной полиции", — сообщил глава МВД.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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