Мигранты из Кавказа и Средней Азии тысячами переселяются в Мариуполь — советник мэра

По информации Андрющенко, в городе насчитывается уже более 50 тысяч мигрантов из Средней Азии.

В оккупированный Мариуполь продолжают завозить мигрантов из Средней Азии и Кавкзаза. В настоящее время город переполнен приехавшими на заработки чеченцами и дагестанцами, которые остаются в городе жить целыми семьями.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в интервью "24 каналу".

Также читайте Оккупанты суднами вывозят зерно из временно оккупированного Мариуполя

"Поток... не прекращается. Я уже даже не понимаю, где они планируют жить, потому что там нет мест для расселения. Но они приезжают", — подчеркнул Андрющенко.

По его словам, приезд этнических меньшинств россияне неплохо стимулируют деньгами.

"Таких денег на территории России они не заработают, поэтому это искусственная история. Все для того, чтобы наполнить россиянами Мариуполь и там их удержать. Мы знаем, что будет дальше. Их уже начали забирать на фронт", – сказал мэрский советник.

По его информации, гастарбайтеры приезжают в Мариуполь целыми семьями – с женами и детьми. Всего в городе насчитывается уже более 50 тысяч мигрантов из Средней Азии.

"Хиджабы в Мариуполе стали обычным делом, но этого никогда не было. Просто для понимания, насколько там изменился национально-этнический состав", – подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что мигранты привозят в Мариуполь российские проблемы, в том числе и распри на религиозной основе.

"Фактически мусульман в городе стало так много, как никогда прежде – чеченцы, дагестанцы, узбеки, таджики. Они начинают разбираться в отношениях между собой и группироваться в банды", – подытожил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе постоянно проходят перестрелки и "бандитские разборки".

В частности, в августе этого года стало известно, что "кадыровцы" в Мариуполе напали на россиян. Также сообщалось, что пьяный "кадыровец" расстрелял российских военных под Мариуполем.

Читайте также: