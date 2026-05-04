Мигранты уже на наших улицах: в каких городах из-за нехватки кадров привлекают иностранцев
В украинских городах уже работают иностранцы на дорогах и стройках.
В областных центрах Украины уже появляются иностранные рабочие. В частности, об этом сообщили власти Черкасс и Ивано-Франковска.
Где и на какие работы привлекают мигрантов, сообщили мэры городов.
Мигранты в Черкассах
Глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что к асфальтированию дорог в городе привлечены иностранные работники.
«Предприятие, выигравшее подряды на асфальтирование дорог в Черкассах, сейчас по рабочим визам привлекает около 10 иностранных работников. Уже через неделю или две увидите их в городе», — подчеркнул он.
По его словам, у коммунальных предприятий сейчас большой дефицит рабочих профессий. В частности, не хватает слесарей, ремонтников, дворников, поэтому к этим работам чаще привлекают женщин.
Мигранты во Франковске
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе из-за нехватки кадров на стройках работают иностранцы. По его словам, из-за мобилизации и выезда людей за границу возник значительный дефицит рабочей силы.
«Есть большая нехватка кадров. Многие уехали, много мобилизованных. Поэтому у строительных компаний нет работников, особенно подсобных», — рассказал он.
Сейчас на стройках в областном центре работают, в частности, мигранты из Индии. В то же время, отмечает городской голова, мэрия не согласовывает такие решения. Впрочем, «предприятия решают этот вопрос из тех возможностей, которые есть».
Напомним, ранее президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник предупредил о критическом дефиците рабочих рук в Украине. В частности, не будет хватать строителей, водителей, слесарей, сантехников.