Мигранты уже на наших улицах: в каких городах из-за нехватки кадров привлекают иностранцев

Ремонт дороги / © УНИАН

В областных центрах Украины уже появляются иностранные рабочие. В частности, об этом сообщили власти Черкасс и Ивано-Франковска.

Где и на какие работы привлекают мигрантов, сообщили мэры городов.

Мигранты в Черкассах

Глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что к асфальтированию дорог в городе привлечены иностранные работники.

«Предприятие, выигравшее подряды на асфальтирование дорог в Черкассах, сейчас по рабочим визам привлекает около 10 иностранных работников. Уже через неделю или две увидите их в городе», — подчеркнул он.

По его словам, у коммунальных предприятий сейчас большой дефицит рабочих профессий. В частности, не хватает слесарей, ремонтников, дворников, поэтому к этим работам чаще привлекают женщин.

Мигранты во Франковске

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе из-за нехватки кадров на стройках работают иностранцы. По его словам, из-за мобилизации и выезда людей за границу возник значительный дефицит рабочей силы.

«Есть большая нехватка кадров. Многие уехали, много мобилизованных. Поэтому у строительных компаний нет работников, особенно подсобных», — рассказал он.

Сейчас на стройках в областном центре работают, в частности, мигранты из Индии. В то же время, отмечает городской голова, мэрия не согласовывает такие решения. Впрочем, «предприятия решают этот вопрос из тех возможностей, которые есть».

Напомним, ранее президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник предупредил о критическом дефиците рабочих рук в Украине. В частности, не будет хватать строителей, водителей, слесарей, сантехников.

Дата публикации 21:13, 13.03.26

