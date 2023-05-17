Мигрируют в поисках пищи: специалист объяснил "нашествие змей" в Днепре (видео)

В Днепре зафиксировали "нашествие змей". В социальных сетях публикуют фото, на которых видны два больших пресмыкающихся. Их заметили в центре города и вызвали спасателей, чтобы избавиться от необычных соседей.

Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин рассказал о подробностях сайта ТСН.ua.

Специалисты утверждают, что змеи на фото не представляют угрозы для человека. Даже наоборот, нуждаются в помощи.

"На фото изображены полоз и уж – пресмыкающиеся не ядовитые. Они находятся в поисках кормовой базы – мыши, крысы. Змеи ищут и охотятся на них. То, что их обнаружили в центре Днепра не вызывает удивления, ведь рядом Днепр и сейчас у пресмыкающихся период миграции и отложения яиц. А теплая и солнечная погода позволяет путешествовать. Ни полоз, ни уж не представляют опасности для человека, они не ядовиты. Один из них довольно редкий вид", — рассказывает Кирилл Трантин.

Он советует людям не задевать и не беспокоить пресмыкающихся. При встрече лучше отойти в сторону.

"Змеи – это исчезающий вид фауны. Из-за деятельности человека их количество постоянно уменьшается. Люди бездумно застраивают берега рек, где они живут. В данном случае пресмыкающиеся мигрировали городом в поисках пищи. И могли просто греться на солнце у дома, пока их не заметили люди ", – говорит директор Киевского зоопарка.

Тем временем в Индии после ливней в городе Коимбатуре в один дом занесло массивную ядовитую змею-альбиноса.

Напомним, в США женщина приобрела дом мечты и была шокирована гнусной находкой. Ее дом кишел огромными змеями, ползающими стенами.

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