Михаил Дианов – биография освобожденного из плена защитника Мариуполя

Биография Михаила Дианова

Михаил Дианов родился 1 мая 1980 года (44 года) в Тернополе. Учился в профессионально-техническом училище. Окончил музыкальную школу, класс фортепиано.

Дианов искал себя и сменил много работ: был администратором в Буковеле, в Чернобыле, торговым агентом в Тернополе. Мечтал быть бас-гитаристом, творческий, писал музыку. Увлекается рыбалкой и любит читать.

Фото: скриншот с видео

Семья

Папа Дианова работал в автобусном парке, где ремонтировали карбюраторы. О маме почти ничего неизвестно. У Дианова есть сестра и взрослая дочь.

Фото: Фото из социальных сетей

Военный путь

В 2015 году Дианов отправился добровольцем на фронт. Сначала пошел в 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, позже стал морским пехотинцем 36-й бригады.

До Мариуполя и плена был гранатометчиком в приазовских степях, затем раненый попал на завод Ильича и "Азовмаш". Оттуда Дианову удалось уехать на "Азовсталь". Он воевал одной левой рукой и больше всего не любил авиаудары по заводу.

Стал известен после публикации фотографий защитников с завода "Азовсталь" в мае 2022 года, которые сделал боец "Азова" Дмитрий Казацкий (позывной "Орест"). До этого ни одного известия о нем у родных не было больше месяца.

Фото: Associated Press

Плен и возвращение

Раненый Михаил Дианов попал в российский пленен после выхода с завода "Азовсталь" 20 мая 2022 года. В плену пережил издевательства и пытки, похудел на 40 кг. Был освобожден из плена 21 сентября вместе с другими 214 военными.

Дианов получил пулевые ранения обеих ног и правой руки. У него не хватает 4 см кости в верхней конечности.

Михаила Дианова ожидает долговременное лечение за границей, которое уже оплатили спонсоры. Однако, прежде чем сделать коррекционную операцию на руке, ему нужно набрать 20 кг.

По возвращении в Украину мечтает открыть свою мастерскую по обработке металла.

Фото: Violetta Kirtoka/ Facebook

Фото: Associated Press

Фото: скриншот с видео

Напомним, освобожденный из плена украинский защитник Михаил Дианов просит освободить из плена своего побратима. Тот спас ему жизнь, потому что рискуя своей, вынес его с поля боя.

Легенда Мариуполя: эксклюзивное интервью с Михаилом Диановым

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