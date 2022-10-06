Михаил Дианов – биография освобожденного из плена защитника Мариуполя

Михаил Дианов, позывной "Мишаня" – украинский военнослужащий, старший сержант 36-й бригады морской пехоты, защитник Мариуполя.
Биография Михаила Дианова
Михаил Дианов родился 1 мая 1980 года (44 года) в Тернополе. Учился в профессионально-техническом училище. Окончил музыкальную школу, класс фортепиано.
Дианов искал себя и сменил много работ: был администратором в Буковеле, в Чернобыле, торговым агентом в Тернополе. Мечтал быть бас-гитаристом, творческий, писал музыку. Увлекается рыбалкой и любит читать.
Семья
Папа Дианова работал в автобусном парке, где ремонтировали карбюраторы. О маме почти ничего неизвестно. У Дианова есть сестра и взрослая дочь.
Военный путь
В 2015 году Дианов отправился добровольцем на фронт. Сначала пошел в 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, позже стал морским пехотинцем 36-й бригады.
До Мариуполя и плена был гранатометчиком в приазовских степях, затем раненый попал на завод Ильича и "Азовмаш". Оттуда Дианову удалось уехать на "Азовсталь". Он воевал одной левой рукой и больше всего не любил авиаудары по заводу.
Стал известен после публикации фотографий защитников с завода "Азовсталь" в мае 2022 года, которые сделал боец "Азова" Дмитрий Казацкий (позывной "Орест"). До этого ни одного известия о нем у родных не было больше месяца.
Плен и возвращение
Раненый Михаил Дианов попал в российский пленен после выхода с завода "Азовсталь" 20 мая 2022 года. В плену пережил издевательства и пытки, похудел на 40 кг. Был освобожден из плена 21 сентября вместе с другими 214 военными.
Дианов получил пулевые ранения обеих ног и правой руки. У него не хватает 4 см кости в верхней конечности.
Михаила Дианова ожидает долговременное лечение за границей, которое уже оплатили спонсоры. Однако, прежде чем сделать коррекционную операцию на руке, ему нужно набрать 20 кг.
По возвращении в Украину мечтает открыть свою мастерскую по обработке металла.
Напомним, освобожденный из плена украинский защитник Михаил Дианов просит освободить из плена своего побратима. Тот спас ему жизнь, потому что рискуя своей, вынес его с поля боя.
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