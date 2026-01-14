Михаил Федоров назначен министром обороны Украины: что про него известно

Михаил Федоров / © Офис президента Украины

Верховная Рада Украины назначила 13 января Михаила Федорова на должность министра обороны.

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, за назначение Федорова проголосовали 277 депутатов.

Михаил Федоров назначен министром обороны Украины. / © Ярослав Железняк / Facebook

"Это уже 4-й министр обороны за время полномасштабной войны", - отметил нардеп.

Решение принято после того, как 13 января Верховная Рада проголосовала за увольнение Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации.

Что известно про нового министра обороны

Михаил Фёдоров родился в 1991 году в городе Васильевка на Запорожье.

Окончил Запорожский национальный университет и интересовался технологиями и цифровыми возможностями.

В 2015–2019 годах он основал и руководил собственным интернет-агентством SMMSTUDIO, которое занималось продвижением в сети, в частности для “Студии Квартал-95”.

В 2019 году Федоров возглавил digital-направление президентской кампании Владимира Зеленского, а уже осенью того же года стал вице-премьером и министром цифровой трансформации.

Именно он стал инициатором проекта “Дія” – сервиса, который переносит государственные услуги смартфону. Благодаря им украинцы могут получать документы и пользоваться государственными услугами онлайн, открывать счета, регистрировать детей или проверять права.

Федоров также работает над проектом "Дія.City", который должен создать специальные налоговые условия для IT-компаний и поддержать развитие технологического сектора.

Он известен как самый молодой член правительства, пытающийся построить “государство в смартфоне”, веря, что бюрократию можно обуздать через технологии.

Как пояснил глава государства, кандидатура Федорова связана с необходимостью радикальной технологизации Вооруженных сил Украины. Зеленский отметил результаты работы эксглавы Минцифры в сфере цифровизации и развития оборонных технологий, в частности производства беспилотников.