Документальный проект создан с использованием 3D-графики, VFX-эффектов о становлении Университета будущего – современного креативного артпространства, где воплощаются мечты и реализуются смелые творческие идеи студенческой молодежи.

Стоп-кадр из документального фильма "Ректор. Университет будущего"

Видеоподарок Михаил Поплавский разместил на своем YouTube-канале.

В основу фильма положено выполнение искусственным интеллектом задачи Михаила Поплавского – смоделировать Университет будущего. Также использованы съемки современных событий и архивное видео.

Искусственный интеллект с помощью поиска и анализа информации попытался создать пространство современного образования для творческого вуза. Ему не удалось это сделать из-за отсутствия функций эмоционального интеллекта, формулы счастья и художественной атмосферы. Для этого понадобились комментарии специалистов.

«Университет культуры – это место счастливых людей. Мы создаем комфортные, благоприятные условия для личностного и профессионального развития студентов, реализации их здоровых амбиций», – рассказывает ректор Университета культуры Михаил Поплавский.

Он уже тридцать лет возглавляет легендарное учебное заведение, превратив малоизвестный институт культуры в одно из топовых культурно-художественных заведений высшего образования Украины.

Ректор собрал команду, с которой работает non-stop уже десятки лет, и создал в Университете культуры атмосферу позитива и драйва, наполнив вуз философией лидерства и идеологией патриотизма и украинскости.

«Моя формула счастья – эмоциональный интеллект с творчески прикладным характером начинает и выигрывает! Это неугасающий пыл, сила духа и действия в достижении поставленных целей, которые стали украинским путем длиной в жизнь», – пояснил Михаил Поплавский.

«Мне кажется, что Михаил Поплавский – это больше, чем любой интеллект, и, я надеюсь, в будущем будет интеллект Поплавского как отдельная платформа», – добавляет мастер курса факультета кино и телевидения Григорий Решетник.

Михаил Поплавский отмечает, что в университете студент – это главная и центральная фигура, ради которой все создается.

Ректор своим примером показывает молодежи, что в жизни нет ничего невозможного. «Чтобы стать успешным, нужно вложить в любимое дело душу и сердце, выложиться по максимуму для достижения цели. Сегодня мы должны смотреть в будущее, создавать мир лучше. У всех трендов есть срок годности, они постоянно меняются и мы должны быть готовы обновлять свои знания, ломать стереотипы.

Чтобы заявить о себе и стать оригинальным в этом безумном мире, необходимо увидеть то, чего другие не видят. Определить свои уникальные особенности или умения и капитализировать их в личный бренд. Будьте сильны! Не бойтесь ошибаться и не бойтесь быть смешными. Критика слабого ломает, а сильного закаляет. Ошибки – это опыт. Чем больше вы ошибаетесь, тем сильнее становитесь! Будьте первыми! Мир любит первых!

30 лет назад Михаил Поплавский завоевал для вуза будущее и принял нестандартные, креативные и шокирующие шаги по его раскрутке и развитию. Сначала эпатажно заявил о себе в шоу-бизнесе, запустив пиар-проект «Поющий ректор как технология», которым вызвал шок, стресс и его неприятие. Но 25-м кадром вошел в подсознание людей. Выш получил высокий рейтинг узнаваемости. Было сделано много кардинальных изменений в менеджменте, маркетинге, концептуальном подходе к образовательному процессу. Но главную миссию – привлечь внимание – выполнил именно этот проект.

Теперь Михаил Поплавский еще и трендсеттер соцсетей, где собирает миллионы просмотров. В Instagram – 8 миллионов фолловеров. А чего стоят его видео в TikTok, где у него 1,5 миллиона подписчиков. И это совсем не удивительно для ректора, первым запустившего образовательный проект по изучению феномена ТikТok.

По словам Поплавского, нужно быть на одной волне со студентами, влюбить их в себя и влюбить в избранную профессию.

«Киевский национальный университет культуры и искусств – это смысл моей жизни, идеология и положительный заряд успеха каждого студента. Мы делаем такие стартапы, чтобы мои подопечные достигли больше, чем Михаил Поплавский. Для меня важно оставить после себя хороший след, заложить рациональные зерна, которые прорастут золотым урожаем. Учитель силен своими учениками!» – сказал Михаил Поплавский.

Сейчас на мощных факультетах проходит обучение в инновационных лабораториях, оснащенных новейшими мультимедийными технологиями.

Студенты могут приобщиться к онлайн-лекциям и звездным мастер-классам, тренингам, воркшопам из любой точки мира.

Даже в условиях дистанционного обучения для абитуриентов проходят дни открытых дверей. Михаил Поплавский лично общается с ними, обретая таланты в разных регионах страны.

«Для талантов у нас всегда открыта дверь. Талантливым вход без очереди!» – говорит ректор.

2023 год объявлен – ГОДОМ ИННОВАЦИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУЛЬТУРЫ. Здесь активно обновляются образовательные программы, процесс становится более доступным благодаря диджитализации: «Университет в смартфоне», создание видеолектория, автоматизации Университета культуры через SRM-систему, запуск метавселенной и VR-образованию. В частности, создали лабораторию с дополненной реальностью и искусственным интеллектом, открыли высокотехнологичный съемочный павильон, лаборатории SPACE-STUDIO, ПоплавОК и Motion Design. Это новое креативное пространство для воплощения сверхсовременных смелых и уникальных идей.

Третий Президент Украины Виктор Ющенко в фильме сказал о Михаиле Поплавском: «Это удивительный, очень преданный своей профессии человек. Он собрал лучших. Тех, кто творил эталон украинского искусства за последние 30 лет. Их всех можно увидеть в "Университете Поплавского".

Формулу успешности ректора и вуза раскрывают в ленте ведущие профессионалы, знаменитые артисты, телеведущие, политики, выдающиеся личности нашей страны, преподаватели университета. Многие из них являются выпускниками Университета культуры.

Павел Зибров считает, что особенность Университета культуры и искусств – это положительные эмоции.

«Поплавский, как ледокол, уверенно идет вперед и не боится экспериментов. Я вижу, как трансформируется университет. Развитие Университета культуры стало делом его жизни. Мы идем в ногу и даже на два шага впереди. Кстати, я хочу догнать Михаила Михайловича. Никак у меня не выходит, но стараюсь. Он для меня образец», – заявляет профессор Университета культуры Павел Зибров.

«Этот здоровый авантюризм, который у него есть, не угасает никогда, и это держит на плаву и его, и университет. Так держать!» – сказал мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко.

По результатам анализа искусственный интеллект заключил, что Университет культуры это и есть Университет будущего!

Кстати, слова к песне Михаила Поплавского «Годы летят» написаны искусственным интеллектом.

«Университет культуры – место счастливых людей! Жизнь продолжается! Мир меняется! Годы летят...», – акцентировал Михаил Поплавский.

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