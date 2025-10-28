Михаил Поплавский: Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински

Реклама

О событии сообщил в своем Instagram президент КНУКиМ Михаил Поплавский:

«Украинский язык – генетический код нации. Она объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, звучащее сквозь столетие устами наших детей и внуков. Без образования нет культуры. Без культуры нет нации. Горжусь, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одаренные, креативные студенты со всей Украины. Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты. Держим вместе украинскую волну!»

Мероприятие объединило студентов, звездных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

Студенты университета декламировали поэзии Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.

Ансамбль народного танца «Киев» факультета хореографического искусства (художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции «Калинове чудо» и «Колыскова» .

Капелла бандуристов «Чураи» под руководством Владислава Лысенко презентовала песню «Только в Киеве» .

Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко (художественный руководитель и дирижер Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Веревки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой , исполнили трогательную песню «Народе мой» .

Звездные преподаватели факультета кино и телевидения приобщились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.

Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко «Крылья», известный актер театра и кино Владислав Никитюк – «Страшные слова, когда они молчат».

Актер театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко – строчки из поэзии Владимира Забаштанского:

«Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема».

«Язык – это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы есть, нам дан украинский язык», – отметил Владислав Никитюк.

«Я счастлив, что мои студенты – настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны», – подчеркнул Григорий Решетник.

В преддверии мероприятия более 800 студентов и преподавателей КНУКиИ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов «Язык – код нации. Язык – это оружие. Язык – как душа».