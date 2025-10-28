ТСН в социальных сетях

Михаил Поплавский: Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински

В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое действо «Язык – код нации», посвященное Дню украинской письменности и языка.

О событии сообщил в своем Instagram президент КНУКиМ Михаил Поплавский:

«Украинский язык генетический код нации. Она объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, звучащее сквозь столетие устами наших детей и внуков. Без образования нет культуры. Без культуры нет нации. Горжусь, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одаренные, креативные студенты со всей Украины. Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты. Держим вместе украинскую волну!»

Мероприятие объединило студентов, звездных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

Студенты университета декламировали поэзии Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.

Ансамбль народного танца «Киев» факультета хореографического искусства (художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции «Калинове чудо» и «Колыскова» .

Капелла бандуристов «Чураи» под руководством Владислава Лысенко презентовала песню «Только в Киеве» .

Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко (художественный руководитель и дирижер Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Веревки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой , исполнили трогательную песню «Народе мой» .

Звездные преподаватели факультета кино и телевидения приобщились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.

Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко «Крылья», известный актер театра и кино Владислав Никитюк «Страшные слова, когда они молчат».

Актер театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко строчки из поэзии Владимира Забаштанского:

«Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема».

«Язык это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы есть, нам дан украинский язык», отметил Владислав Никитюк.

«Я счастлив, что мои студенты настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны», подчеркнул Григорий Решетник.

В преддверии мероприятия более 800 студентов и преподавателей КНУКиИ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов «Язык код нации. Язык это оружие. Язык как душа».

