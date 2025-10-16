Михаил Поплавский: Украинский бренд в действии!

Реклама

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Профессор подчеркнул, что социальные сети стали главным инструментом коммуникации XXI века: «Социальные сети – основа коммуникации с миром. Наша главная задача – популяризация национальных проектов, украинских песен и украиноязычного контента. Мы демонстрируем миру украинскую идентичность, культуру и традиции».

Михаил Поплавский более 30 лет в медиапространстве, 15 лет в социальных сетях и имеет более 10 миллионов подписчиков . На своем примере показал, как построить сильный личный бренд в медиа и подчеркнул, что соцсети – это самый мощный инструмент продвижения университетского бренда, поддержки имиджа и формирования доверия.

Реклама

Сегодня социальные сети – это платформа для создания и развития сильного личного бренда. Украинский бренд «Михаил Поплавский» стал толчком к развитию Университета культуры. И сегодня у нас лучший творческий университет в Украине и Европе».

В ходе мастер-класса ректор упомянул о создании первого в мире факультатива TiкToк, продемонстрировал статистику охвата университетских и личных страниц в Instagram, Facebook и YouTube, а также поделился кейсами проектов, набравших миллионы просмотров.

Ярким примером популярности контента Михаила Поплавского стал TikTok, который создал победитель Евровидения-2024, швейцарский рэпер Nemo, использовав песню «Українські вареники», а песня «Сало» возглавила топ мировых музыкальных платформ.

«Социальные сети – это ваш медиа-бизнес! Собственный бренд – это успех. Если вас нет в трендах – вас нет нигде! Аудитория – это влияние, подписчики – это капитал, а внимание – новая валюта», – подчеркнул Михаил Поплавский.

Реклама

Ментор призвал студентов формировать личный имидж, мыслить стратегически и быть в авангарде новых медийных трендов:

«Поддерживайте украинское! Создавайте собственные украинские бренды! Будьте в тренде! Мир должен знать, что мы украинцы, мы – нация, и мы – народ! Держим вместе украинскую волну!»