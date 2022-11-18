Михайлов день 2022: когда, народные приметы, что нельзя делать и сильная молитва

В 2022 году Михайлов день выпадает на понедельник. В этот день верующие обязательно посещают церковь и молятся Архистратигу Михаилу. Читайте в материале ТСН.ua о приметах на Михайлов день и основных традициях.

В ноябре верующие традиционно чтят память Архистратига Михаила, которого еще называют "небесным воином". Полное название этого праздника – Собор Архистратига Михаила и других Небесных сил бесплотных. Церковь называет "силами бесплотными" ангелов и Архангелов, а именно Михаил их возглавляет. Для украинцев Архистратиг имеет особое значение, поскольку его считают покровителем и защитником Киева.

О других праздниках в православном календаре в ноябре 2022 года читайте в материале "Церковный календарь на ноябрь 2022 года: родительские субботы и старт Рождественского поста".

Когда Михайлов день 2022 года

Православные верующие празднуют великий церковный праздник Собор Архистратига Михаила и других Небесных сил бесплотных, который еще называют в народе просто "Михайлов день", 21 ноября. По Григорианскому календарю празднование приходится на 8 ноября. Выбрали дату не случайно. В древности ноябрь был девятым месяцем года и символизировал девять чинов ангелов. Восьмой день избрали потому, что на Страшном суде ангельский суд свершится на восьмой день. В 2022 году празднование приходится на понедельник.

По словам политзаключенного из Донецка, религиоведа, историка Игоря Козловского: "День святого Михаила — это особый день для Киева. Потому что еще с давних времен, еще с XII века уже считали архистратига Михаила патроном Киева... Позже он был на казачьих знаменах, поэтому он является патроном низового войска Запорожского и потом уже потом (современных) военных как таковых.И поэтому мы знаем, что неслучайно у нашего Свято-Михайловского монастыря есть стена памяти, которая связана с тем, что этот монастырь как раз и имеет такое назначение, что они (павшие украинские воины – ТСН) стали частью его войска”.

История праздника

Архистратиг Михаил считается самым грозным ангелом в воинстве Господнем. Праздник в его честь был установлен еще в IV веке.

Для верующих этот праздник действительно особенный. Церковь ставит Михаила во главе Небесного войска. Именно он вступил в бой с сатаной и одержал над ним победу. Это защитник, который всех защищает. Главная его задача – защитить смертных перед Всевышним.

Михаил также защитник от зла, злодеев, войны, врагов, от всего, что может принести смерть. Поэтому очень важно 21 ноября на день Михаила помолиться Архистратигу, попросить встать на защиту воинов ВСУ, которые защищают нашу Родину от врага.

Приметы на день Михайлов

В народе 21 ноября было принято называть "Михайловскими оттепелями". С этой даты заканчивался сельскохозяйственный сезон. Даже существовало поверье: "Михайлов день — веселый и сытный праздник, поскольку хлеба пока много, что выручены деньги за коноплю и овес, да и основные работы закончены".

Также существовали следующие народные приметы:

После дня Михайлова земля мерзнет и зима стоит.

На Михаила зима морозы кует.

Если на Миши много снега, то и на Пасху будет снег.

Утром мороз, много снега будет в декабре и январе.

Утром стоит туман – ждите потепления.

Утром иней – зима будет снежной.

Солнечный и тёплый день означает, что зима будет морозной.

Нет почти шишек на хвойных деревьях – ждите теплую зиму.

Мокрый снег означает дождливую зиму.

На дубе много желудей – зима будет мягкой.

Традиции этого дня

Традиционно на Михайлов день веселились и приглашали к себе гостей. На праздничном столе должно было быть много разных блюд. Даже было мнение — чем больше будет блюд, тем доволен будет Архистратиг Михаил.

Специально до дня Михайлова выпекали пироги. Вообще, раньше праздновали практически целую неделю, ведь все работы на огороде после Покровы уже заканчивались и у людей было больше свободного времени. Также пытались как можно больше веселиться и есть вкусные блюда, потому что через неделю начинался Рождественский (Филиппов) пост (28 ноября).

Михайлов день: что нельзя делать

На эту дату Церковь установила несколько запретов:

не отказывайте другим в помощи;

не занимайтесь физической работой, работой по дому;

запрещено мыть голову, чтобы не вымыть разум;

не стоит пользоваться ножом и другими острыми предметами, потому что можно навлечь гнев Михаила;

запрещено злословить, ругаться, обманывать.

Лучший способ провести Михайлов день – пойти на богослужение или прочитать молитву Архистратигу дома.

Молитва защиты к Михаилу

Молитва защиты к Михаилу / Фото: Pexels

Великий Архистратиж Божий, Михаил, победитель демонов и бесов, побеждай и уничтожи всех этих моих врагов — видимых и невидимых. Выпроси у Господа Вседержителя Благодать: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня от всяческой болезни и недуга, от смертоносной раны и от смерти — сегодня, и постоянно, и во веки веков. Аминь.