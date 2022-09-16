Михайлово чудо 2022: что нельзя делать, традиции, сильная молитва

Ежегодно 19 сентября православная церковь празднует праздник Михайлова чудо. 2022 оно приходится на понедельник. Для Украины этот день имеет особое значение, ведь архангел Михаил – покровитель Киева. Читайте в материале ТСН.ua – что это за праздник Михайлово чудо, что нельзя делать и основные традиции.

Что это за праздник — Михайлово чудо

На территории современной Турции в IV веке жил христианин Архип. Его дочь была тяжело больна. Однажды Архипу появился архангел Михаил и рассказал, где находится целебный источник в городе Иераполь. Он повел туда свою дочь, которая исцелилась после того, как выпила из источника воды.

Благодарный мужчина построил на этом месте храм и сам стал настоятелем. Однако язычникам очень не понравилось его решение. Они решили разрушить здание. Чтобы это сделать, они направили на храм горные потоки. В этот момент снова появился архангел Михаил и спас храм. Он разрубил своим мечом горную вершину, поэтому реки не задели стены. Именно это и назвали чудом Михайла.

Какие традиции существуют

Что можно делать на чудо Михайла? В этот день верующие обязательно посещают церковь, молятся архангелу Михаилу, прося здоровья своим родным и близким. А еще на чудо Михайла принято делать добрые дела, прощать грехи и извиняться самому. Среди наших предков праздник чуда Михайла был очень важным. Его всегда встречали песнями, гуляниями и застольями.

Особенно популярны в этот день были встречи с родными, которые назывались братчинами. На этих встречах извинялись друг у друга, решали все конфликты, которые произошли в течение года. А в конце существовала традиция – обязательно обняться со всеми. Эта традиция все еще сохраняется во многих украинских селах.

На чудо Михайла всей семьей стоит поставить свечу за здоровье и попросить архангела, чтобы он подарил счастье, достаток и благополучие семье.

Чудо Михайла: что нельзя делать

Чудо Михайла: что нельзя делать / Фото: commons.wikimedia.org

Не ругайтесь, не ругайтесь, не злословьте и не оскорбляйте других.

Нельзя работать физически, особенно в огороде.

Не стоит заниматься рукоделием.

Не рекомендуется злоупотреблять алкогольными напитками.

Запрещается врать, потому что иначе беды не избежать.

Народные приметы

На чудо Михайла приметы следующие:

Утром на деревьях виден иней – много снега будет зимой.

19 сентября тепло – осень будет длинной.

После праздника всегда ждали первые заморозки.

На верхушке березы еще зеленые листья – зима будет ранней.

Вечером облака синего цвета – ждите перемен в погоде.

Чудо Михайла: молитва

Наши предки верили, что молитва, адресованная архангелу Михаилу, обладает особой силой. Но только в том случае, если искренне обратиться к святому за помощью. Вот сильная молитва, которая сбережет вас от несчастий:

Господи, Боже Великий, Царь безначальный! Пошли, Господи, Архангела твоего Михаила в помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангел, нас от всех врагов, видимых и невидимых.

О, Господень Большой Архангеле Михаиле! Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, сражающимся со мной, и сотвори их как овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их как прах пред лицем ветра.

О, Господень Большой Архангеле Михаиле! Архистратиж, шестокрылый первый княже, воевода Небесных Сил-Херувим и Серафим и всех святых.

О, Угодный Михаил Архангел! Хранителю невыразим, буди нам великий помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустынях, на развилках, на реках и на морях тихое убежище.

О, Господень Большой Архангеле Михаиле! Избавь нас от всякой прелести лукавия дьявольские, когда услышишь нас, грешных (имя), молящихся тебе, призывающих имя Твое святое, ускори на помощь нам и услышь молитву нашу.

О, Большой Архангел Михаил! Победи вся противящаяся нам, силой Честного и Животворящего Небесного Креста Господня, молитвами Пресвятой Богородицы, святых ангелов и святых апостолов, святого пророка Божьего Илии, Святого великого Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, Святого Андрея, преподобных Отец и святых святителей и мучеников и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Большой Архангеле Михаиле! Помоги нам, грешным рабам Твоим (имя), избавь нас от труса, потопа, от огня и меча, от напрасной смерти, от всякого зла и от врага льстивого, и от бури поносимия, и от лукавого избавь нас, великий Михаил Архангел. Господень, всегда, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.