Микроавтобус разорвало на две части: под Днепром на трассе столкнулись грузовик и маршрутка (фото)

Микроавтобус разорвало на две части: под Днепром на трассе столкнулись грузовик и маршрутка (фото)

В аварии чудом никто не пострадал.

В Днепропетровской области на трассе Днепр — Кривой Рог — Николаев утром 1 октября произошла жесткая авария. Там столкнулись микроавтобус и грузовик. Удар был такой силы, что маршрутку разорвало на части.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Также читайте Авто разорвало пополам: в Польше медики спасают единственного выжившего в жуткой ДТП украинца

Происшествие случилось около 08:00 недалеко от поселка Вишневое Криворожского района. Там на дороге не разминулись грузовик MAN с прицепом и микроавтобус Volkswagen. Удар был такой силы, что пассажирский транспорт буквально разорвало на части. В ДТП чудом никто не пострадал.

"До прибытия пожарно-спасательного подразделения работники экстренной медицинской помощи изъяли из транспортного средства и провели первичный медицинский осмотр водителю микроавтобуса Volkswagen. Мужчина 1995 года рождения от госпитализации отказался", — рассказали в ГСЧС области.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, что в Киеве произошло довольно необычное ДТП. На проспекте Валерия Лобановского автокран во время оживленного движения стрелой протаранил заднее стекло легкового автомобиля.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 30 сентября 2021 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку