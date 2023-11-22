Микроавтобус врезался в бетонный блокпост в Ровенской области: среди пострадавших — дети (фото)

На трассе "Киев-Ковель-Ягодин" в Сарненском районе Ровенщины микроавтобус Citroën Jumpy врезался в бетонный блокпост. В результате аварии четверо пассажиров, среди которых были несовершеннолетние, попали в больницу.

Об автопроисшествии, которое произошло около 21.00 во вторник, 21 ноября, сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 25-летний водитель автомобиля Citroen Jumpy не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасную скорость движения, проигнорировал установленные ограничительные знаки и допустил наезд на бетонные блоки.

В салоне микроавтобуса, который попал в ДТП, находились четыре пассажира — жители села Линчин. Пострадавших в возрасте 13, 14, 20 и 23 лет доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Госпитализация, к счастью, не понадобилась.

Водитель по результатам осмотра относительно состояния опьянения был трезв.

"Полицейские отмечают участникам дорожного движения быть крайне осторожными и учитывать ухудшение погодных условий, неукоснительно соблюдая ПДД", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в городе Украинка в Киевской области пьяный водитель внедорожника врезался в фасад дома.

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