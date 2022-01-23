Микробы: какие виды бывают и к каким заболеваниям приводят

Большинство микроорганизмов безвредны для человека

Мы не одиноки в этом мире, поскольку живем среди микроорганизмов, так называемых микробов. Это их мир, более того: они населяют нашу кожу, слизистые оболочки и даже живут внутри нас.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Микробами принято называть мельчайших на Земле живых организмов, которые можно увидеть только с помощью микроскопа. К ним относятся: бактерии, археи, самые простые и грибы.

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Вирусы занимают особое положение среди микроорганизмов, поскольку они проявляют признаки жизни только внутри инфицированных ими живых клеток, а поза — ведут себя как неодушевленные объекты. Это очень богатый и разнообразный мир.

Большинство микроорганизмов безвредны для человека.

Некоторые из микробов вызывают инфекционные заболевания в определенных условиях и называются условно-патогенными.

когда значительно возрастает количество таких микробов (например, стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, микоплазмы и дрожжевые грибы);

они изменяют свою вирулентность (агрессивность);

или когда человек становится более уязвимым к их влиянию.

Оппортунистическими называются микроорганизмы, приводящие к тяжелым инфекционным заболеваниям только у людей с крайне угнетенной функцией иммунной системы (пневмоцисты, аспергилы).

Также существуют особо опасные микроорганизмы, которые приводят к инфекционным заболеваниям с высоким уровнем летальности или приводят к тяжелым осложнениям (чума, желтая лихорадка, сибирская язва).

Предотвращать развитие инфекционных заболеваний можно

устранить источник инфекции — дезинфекция/стерилизация медицинского инструментария, использование чистой воды и сырья, качественная термическая обработка при приготовлении пищи;

прервать передачу инфекционного возбудителя — использование средств индивидуальной защиты, асептика и антисептика, изоляция больных людей, частое мытье рук, физическое дистанцирование, этикет кашля и чихание;

изменить восприимчивость человеческого организма – вакцинация.

Инфекционные заболевания не всегда нуждаются в проведении лечения. Целесообразность использования противомикробных средств определяется лечащим врачом. Однако лекарственные средства не всегда оказываются эффективными в борьбе с инфекционными агентами.

Некоторые микроорганизмы обладают естественной, врожденной стойкостью к противомикробным средствам, другие — приобретают ее путем мутаций или наследуют. Бактерии способны "делиться" устойчивостью к противомикробным средствам не только со своими отпрысками, но и с другими бактериальными клетками в пределах одного поколения.

Любое нецелесообразное использование противомикробных средств может привести к распространению устойчивости микроорганизмов к противомикробным средствам. Именно поэтому не стоит заниматься самолечением, а за первыми признаками инфекционного заболевания необходимо обратиться за помощью к своему семейному врачу.

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