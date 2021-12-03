"Микрохим" начинает амбициозный проект по запуску персонализированной медицины в Украине

Определить ВИЧ сегодня можно с помощью орального теста, не выходя из дома. Уровень глюкозы для больных диабетом возможно измерить по слюне. Тем временем искусственный интеллект учится анализировать рентгеновские снимки и удаленно отслеживать сон и важные показатели лежачего больного. Медицина и диагностика заболеваний постоянно идут вперед. Но… это в развитых европейских странах. В Украине о таком пока или не знают, или только начинают узнавать. Есть ли будущее у отрасли и так ли мы отстали от веяний времени? Ответы на эти вопросы выясним у генерального директора украинской фармацевтической компании «Микрохим» Игоря Погромского.

Научно-производственная фирма «Микрохим» - компания, производящая лекарственные препараты. В настоящее время сконцентрирована на разработке и производстве препаратов в области кардиологии и неврологии.

Компания начинала свою деятельность с производства субстанций и некоторых готовых лекарственных препаратов на основе органических нитров. Спустя тридцатилетие эта амбициозная украинская компания, начинает реализацию некоторых проектов, которые по своим масштабам отвечают современным глобальным вызовам. Это и создание генерических препаратов для лечения ковида, и поддержка орфанных больных, и финансирование проекта расширенного неонатального скрининга «Baby screen», который послужил основой для создания в Украине платформы персонифицированной медицины.

«Микрохим» - ровесник независимости Украины, известный своими проевропейскими устремлениями. Итоги 30-летней деятельности подводить будете?

На данный момент «Микрохим» — это компания, которая, благодаря своим разработкам, обладает наиболее современным «портфелем» кардиопрепаратов в нашей стране. Это стало возможным благодаря слаженной и направленной на инновации работе нашей команды за все эти годы. Несколько последних лет мы направляем наши ресурсы на разработку очень амбициозного проекта, который фактически является основой персанолизированной медицины. При благоприятных условиях, его «запуск» начнётся уже в 2022 году.

Что вы имеете ввиду?

Последнее столетие – это эпоха массового производства. Массового производства товаров народного потребления, пищевых продуктов, фармацевтических продуктов. Но на дворе 21 век, и уже давно стало понятно, что массовое фармпроизводство в сочетании с генериковой политикой делает доступными любые лекарственные препараты практически всему населению планеты. Но, ввиду того, что один и тот же препарат не может одинаково эффективно и безопасно «работать» в каждом пациенте, идеология протокольного лечения имеет свои недостатки. И в последние годы уже довольно четко сформулирована доктрина персонализированной медицины, которая по своей сути звучит так: «Нужное лекарство нужному человеку в нужной дозе».

Медицина только сейчас узнала, что обобщённые подходы к лечению неэффективны для всех?

Нет конечно, к этому пришли намного раньше. Но я бы немного изменил постановку вопроса. Протоколы созданы для лечения достаточно больших популяций людей, именно в такой постановке вопроса это был и пока остаётся единственный выход. Раньше главной причиной была стоимость лечения и отсутствие базиса в диагностических процессах. Хотя еще столетие назад была известна фраза: «лекарство не имеет дозы … дозу имеет человек». Но для полномасштабной реализации цельной версии персонализированной медицины еще предстоит внедрить много инновационных подходов, технологий и законодательных актов. Но самое главное и трудное - это ментальное изменение подходов к сути лечения.

Как вы планируете влиять на развитие этого процесса?

Во всем необходим комплексный подход. Для начала мы все и, в первую очередь, врачи должны четко понимать базовую концепцию индивидуального лечения. И, как я уже сказал, диагностика – это первый и очень важный начальный этап. Для этого, в 2022 году мы планируем запуск проекта по терапевтическому лекарственному мониторингу (ТЛМ) в области кардиологии и нейропсихофармакологии. Если говорить коротко и несколько упрощенно, то суть терапевтического лекарственного мониторинга заключается в индивидуальном подборе препарата для каждого пациента с учетом его генетических характеристик и «сопровождение» его на всем этапе лечения. Такой подход позволяет минимизировать негативные побочные эффекты лекарств и добиться, в конечном итоге, значительно быстрее позитивного терапевтического эффекта.

Такой подход бросает вызов в первую очередь врачу. Все больше места и значения у приборов, анализов и очень сложных научных подходов. А где же «искусство врачевания»? Не оставляет ли такой подход врача без работы?

Нет, наоборот. В данном случае мы предлагаем врачу дополнительный инструмент, который может повысить эффективность лечения. Основной вопрос ТЛМ и фармакогенетики, если очень примитивно, это выбрать для человека правильный препарат и правильную дозу. Стандартно, по протоколу врач назначает указанную в инструкции дозировку. В 20 веке это было применимо. Но в 21 веке - это уже ближе к шаманизму. Потому что врач — это живой человек, он не рентген. Он не может определить - подойдет ли эта доза или это стандартное протокольное лекарство данному пациенту. Но эти факторы с безукоризненной точностью может определить фармакогенетика и ТЛМ. Эти инструменты позволят понять, почему препарат не помогает или даже вредит здоровью человека.

Мы не только готовим сам процедурный вопрос, но и адаптируем пошаговые рекомендации и протоколы для врача по ТЛМ, которые уже разработаны и внедрены в некоторых развитых странах: в каких дозах, как правильно и какой лучше назначить препарат конкретному пациенту в зависимости от полученного результата аналитических процедур. На данный момент мы это делаем на основе и для препаратов, которые производит «Микрохим».

Также, планируется мобильное приложение-помощник, которое можно будет скачать на компьютер или любое мобильное устройство. Благодаря этой программе врач сможет понять, какие предпринимать действия дальше. Как, чем и в каких дозировках продолжать индивидуальное лечение. По факту – это реальное применение передовой медицинской практике в соединении с современной компьютерной техникой. Здесь нет ничего волшебного или нереального. Это то, что уже успешно апробировано в Европе и США. И это действительно работает очень эффективно и надежно.

Основной вопрос - как сочетается Ваше фармацевтическое производство, терапевтический лекарственный мониторинг и генетика на практике?

На практике, все будет протестировано на продукции «Микрохима». Человек, употребляющий наши препараты, сможет посмотреть их концентрацию в крови для того, чтобы врач смог принять решение о дальнейшей тактике и стратегии лечения. Сможет также исследовать свои фармакогенетические особенности и получить компетентный ответ по поводу эффективности употребления тех или иных лекарственных средств.

В этой связи мы начали поддержку в Украине одного из передовых научных стартапов, который занимается научной разработкой в этом направлении. Но конкретнее об этом – немного позже.

Насколько вы видите перспективу ТЛМ и фармакогенетики в украинских реалиях? Ведь у нас не страховая медицина…

К сожалению, проблема не только в инновационном характере этих медицинских услуг в нашей стране. Хуже то, что у нас нет культуры собственного здравоохранения у самих людей. Как в пословице – «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». В отличие от западных стран, где принято заботиться о своем здоровье, с детства и больше уделять внимания профилактике и здоровому образу жизни. У нас же — это лечение тяжелых, запущенных, как правило, случаев, так как все живут и работают «на износ». Но, мы надеемся, что рано или поздно, ситуация изменится. Современные условия и вызовы заставляют людей заботиться о своем здоровье заранее.

Вы говорите, что сотрудничаете с американцами. Как они восприняли новость о том, что компания из Украины хочет внедрять у себя такие современные услуги?

Для американской фармацевтики это стандартная практика. Мировые гиганты поддерживают в год по 150 научных стартапов, и это нормально. Потому что какие-то из них в будущем можно коммерциализировать. Более того, благодаря связям с украинской диаспорой, мы нашли понимание с рядом американских партнеров и зарубежных учёных. И где-то мы находимся на льготных, лояльных условиях, получая дополнительный ресурс для развития. К примеру, сейчас ведутся переговоры с теми же американцами о том, что недостающая сумма для реализации некоторых проектов, внедрения новых услуг и продуктов, зайдет в виде инвестиций.

Хорошо. Все силы фирмы сегодня сконцентрированы только на внедрении новых услуг, верно?

Есть инновации, а есть вещи, проверенные временем. Поэтому кроме устремлений в будущее, мы продолжаем заниматься производством всех препаратов, которые зарекомендовали себя на рынке и традиционно продолжаем ряд благотворительных проектов. В числе последних, помощь больным легочной артериальной гипертензией, проведение неонатального скрининга и поддержка детского спорта.

30 лет — это много или мало для фармацевтической компании?

Если сравнивать с миром, то - бесконечно мало. А в Украине - мы ровесники независимости. С одной стороны, нам было сложнее, но с другой стороны - нас не преследовали тени советского прошлого. Мы развивались с нуля, не оглядываясь на чьи-то старые устои и заслуги. За 30 лет нам удалось создать свое мировоззрение, свои традиции и принципы. Но, совершенству нет предела. Поэтому путь развития намечен, а впереди – много работы!