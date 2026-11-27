Летчики, причастные к трагедии в Камышевахе / © Слідство інфо

Реклама

К авиаудару по гимназии в Камышевахе Запорожской области, где погибли 72 человека, причастен российский военный Ярослав Бородин. Он командовал тактической авиационной группой, которая принимала участие в атаке.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

Реклама

Ярослав Бородин, по данным источников «Слідства.Інфо», участвует в войне против Украины с 2023 года. К моменту удара по Камышевахе он командовал тактической авиационной группой №5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ.

Реклама

Бородину 36 лет. Он родился в Казахстане, в городе Семипалатинске. Имеет российское гражданство. В армии РФ служит 14 лет. В настоящее время живет в Октябрьском Волгоградской области. Этот поселок неподалеку от аэродрома «Мариновка», где базируется один из полков, принимавших участие в атаке на Камышеваху. Бородин женат и воспитывает пятилетнего сына.

Ярослав Бородин, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

Гендер-пати, долги и свадебные фото российских летчиков

Через пять дней после атаки на гимназию в Камышевахе Главное управление разведки опубликовало список российских военных, причастных к авиаудару. Журналисты «Слідства.Інфо» нашли их фотографии, страницы в соцсетях и другие персональные данные. В поиске информации из закрытых баз данных помогла команда проекта Kiborg.

По данным ГУР, удар по Камышевахе спланировал 42-летний полковник Федор Владимирович Зубаков. Он был начальником группы огневого поражения штаба группировки войск «Днепр» армии РФ.

В социальных сетях Зубаков выкладывает фотографии, на которых он позирует в военной форме на Красной площади в Москве с женой и детьми. В утечках баз данных его подписывали, в частности, как «ВДВ мр Зубаков» и «ппк Зубаков Военнонаучный Совет».

Реклама

Федор Зубаков, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе — справа / © Слідство.Інфо

Среди идентифицированных ГУР российских летчиков — 31-летний капитан Сергей Александрович Елисеев. Он служит в армии РФ с 2015 года, а против Украины воюет с марта 2022-го, по данным наших источников.

Елисеев закрыл личные странички в соцсетях. Его электронная почта имеет никнейм «хакер». По этому адресу он зарегистрировался в онлайн-игре под именем «Пупов Пуп Пупич». В Telegram летчик вместо собственных фотографий ставит картинки.

Сергей Елисеев, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

Журналисты нашли Елисеева с помощью инструмента, позволившего увидеть его сообщения и группы, в которых он их оставляет. Один из комментариев привел нас к открытому Telegram-каналу его жены Дарьи. Она ведет блог, публикует фотографии с мужем, их сыном и друзьями.

На одном из видео — гендер-пати, во время которой Елисеевы узнавали пол ребенка. На этих фото и видео «Слідство.Інфо» узнали других российских военных летчиков, которых ГУР связывает с атакой на Камышеваху.

Реклама

Один из них — старший лейтенант Родион Сергеевич Плотников. По нашим данным, в российской армии он служит с августа 2016 года. Его имя есть в налоговых данных челябинского филиала Военно-воздушной академии. В анкетах на финансовых сервисах Плотников сам указывал, что работает штурманом и связан с военным городком при Челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов.

Родион Плотников, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе — по центру / © Слідство.Інфо

Мы нашли его анкеты на сервисах онлайн-займов. В 2022 году Плотников пытался одолжить 20 тысяч рублей (около 7,2 тысяч гривен). В заявке он отметил, что работает механиком в международном аэропорту Волгограда.

В 2024 году он снова обращался за ссудой. Тогда в графе «адрес» он указал контакты воинской части №77978. Это та же часть, что упоминается в сообщении ГУР. В анкетах для повышения кредитного лимита на банковской карте Плотников отмечал еще два места работы. Это ООО «Армия», где он работал специалистом, и ООО «КК Городок» — управляющая компания военного городка. По этому же адресу в предыдущих анкетах он указывал свой пост как штурман.

О связи Плотникова с военной авиацией свидетельствуют и налоговые данные. В 2019-2021 годах он получал доходы от челябинского филиала Военно-воздушной академии. В 2019 году это было около 221 тысячи рублей (88 тысяч гривен), в 2020-м — 227 тысяч (85 тысяч гривен), а в 2021-м — более 276 тысяч рублей (более 102 тысяч гривен).

Плотников засветился и на фото в 2022 году. Сайт Волгоградских радиолюбителей опубликовал новость о мероприятии «Свечи памяти», которое состоялось 22 июня. Среди приглашенных были военные авиационного полка из поселка Октябрьский.

Фотографии Плотникова журналисты также нашли на сайте знакомств. В утечках из закрытых баз данных есть фото, на которых он без футболки позирует со своим паспортом. Он фотографирует документ со всех сторон, затем свою банковскую карту. Похоже, Плотников имеет серьезные проблемы с долгами.

Родион Плотников, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

На вечеринках у Елисеева гуляет еще один летчик из списка ГУР — лейтенант Вадим Олегович Перехрест. Свои страницы в соцсетях он тоже закрыл. На фотографиях Перехрест преимущественно в очках или со спины. В то же время, «Слідство.Інфо» нашли контакты его жены Ирины. В заблокированной соцсети ВКонтакте в мае 2022-го она выставила их совместное фото. Впоследствии опубликовала несколько фотографий со свадьбы. А в мае 2025 года — фото с дочерью.

Вадим Перехрест, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

По данным наших источников, Перехрест служит в российской армии уже пять лет. И находится в воинской части, которую ГУР связывает с атакой на Камышеваху. На войне против Украины, по нашей информации, он с октября 2026 года.

Еще один летчик — старший лейтенант Никита Викторович Игнатьев. По нашим данным, он участвует в войне против Украины с сентября 2022 года. Фото Игнатьева мы нашли на страницах его супруги Татьяны. Она публиковала их свадебные фотографии, а затем фотосессию перед рождением сына. Сам Игнатьев в соцсетях фотографий не выставляет.

Никита Игнатьев, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

Никита Игнатьев, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

В налоговых данных есть сведения о выплатах Игнатьеву от Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. За 2019-2021 годы он получил там в общей сложности более 831 тысячи рублей (более 315 тысяч гривен).

В списке ГУР остаются еще двое военных, которых мы также идентифицировали. Это 37-летний капитан Дмитрий Зверев. Он служит в российской армии с мая 2012 года, женат, воспитывает сына и дочь.

Дмитрий Зверев, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

Еще один — старший лейтенант Максим Соколенко. Ему 27 лет, в российской армии служит с августа 2015 года. В 2023 году женился, а летом 2026-го у него родился сын.

Максим Соколенко, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе / © Слідство.Інфо

В ответе на запрос «Слідства.Інфо» Служба безопасности Украины сообщила, что следователи УСБУ в Запорожской области расследуют авиаудары российских военных по территории гимназии «Джерело» Камышевахского поселкового совета 2 ноября 2026 года. Россияне применили боеприпасы типа ФАБ-500 и ФАБ-3000.

В Запорожской областной прокуратуре сообщили, что в рамках предварительного расследования проверяют все версии. Однако основным является умышленное направление нападений на гражданское население и гражданские объекты.

На данный момент ни одному лицу в этом уголовном производстве о подозрении не сообщили.

Напомним, в поселке Камышеваха Запорожской области завершились двухнедельные поисково-спасательные работы на месте российских обстрелов 2 ноября. В результате атаки погибли 72 человека, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Ранее CNN обнародовал кадры ужасающего удара россиян по зданию бывшей школы в Камышевахе.

Дата публикации 11:17, 11.11.26 Количество просмотров 144 Жуткие кадры последних секунд перед ударом по Камышувахе: CNN показал видео

Отметим, что 2 ноября российские оккупанты сбросили на Камышеваху девять авиабомб. Сначала под удар попали люди, пришедшие получить гуманитарную помощь. Впоследствии враг нанес повторный удар, когда на месте «прилетов» работали спасатели.

Новости партнеров