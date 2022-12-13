"Милф" и "украинское порно": что смотрели украинцы на Pornhub в 2022 году

Популярный сайт с фильмами для взрослых Pornhub обнародовал итоги 2022 года.

Украина остается в топ-20 стран по просмотрам. Наша страна в этом году опустилась на две строчки и оказалась на 15 месте, передает УНИАН.

Согласно обнародованной статистике, среди украинских пользователей в текущем году были популярны следующие поисковые запросы "лесбиянки", "милф", "аниме" и "жесткий".

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Следует отметить, что российское вторжение в Украину сказалось и на том, чем интересовались пользователи сайта. Если в прошлом году самым популярным запросом в Украине было "российское домашнее", то теперь эта категория потеряла шесть позиций, а "украинское порно" поднялось на 84 позиции.

Также Украина стала единственной страной из топ-20, в которой категория "Реалити" оказалась наиболее популярной, а дальше следовали категории "Секс втроем" и "Милфы".

Стоит отметить, что в списке самых популярных порнозвезд лидирует актриса еврейско-украинского происхождения Абелла Денджер, на втором месте – американка Лана Роудс, а на третьем – австралийка Анджела Уайт.

В то же время, в Украине самой популярной порноактрисой оказалась россиянка, известная под псевдонимом Eva Elfie, хотя еще в прошлом году она была на второй строчке по популярности.

Напомним, поставщик кокаина для украинской элиты Юрий Чернецкий получил приговор. Наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах Киева, приговорен к пяти годам лишения свободы.

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