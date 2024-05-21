"Милитаризирован очень сильно": стало известно, сколько в Крыму военных объектов российских оккупантов

На территории Крыма были сохранены объекты, строившиеся для хранения и обслуживания ядерного оружия.

Во временно оккупированном россиянами Крыму находятся до 230 военных объектов.

Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, среди военных объектов: военные гарнизоны, аэродромы, хранилища боеприпасов и техники, стационарные ЗРК.

"Крым милитаризован очень сильно", — подчеркнул Рефат Чубаров.

В то же время на территории Крыма были сохранены объекты, которые строились для хранения и обслуживания ядерного оружия — в том числе и используемого морскими военными кораблями. Речь идет о торпедах с ядерными боеприпасами.

“Но есть там сейчас ядерное оружие, мне кажется, это довольно проблематично устроить. Ведь оккупанты даже переместили корабли ближе к берегам России, в Новороссийск. Также из-за больших потерь перебазируют вглубь России также и самолеты с аэродромов Крыма”, — резюмировал Чубаров.

Напомним, что ВСУ имеют возможность прицельно работать по враждебным военным объектам в Крыму.

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