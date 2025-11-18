Миллиард деревьев, мы это сделали! В Украине завершили программу Президента «Зеленая страна»

Реклама

Высадка символического миллиардного дерева произошла на территории Центрального военного госпиталя в Киеве, сообщает пресс-служба ГП «Леса Украины».

Программа "Зеленая страна" стартовала в июне 2021 года. Указ о ее старте подписал Президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30.Экология".

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Сразу скажу - это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды...", - отметил Владимир Зеленский во время выступления на форуме.

За время реализации программы было облесено более 100 тыс. участков по всей Украине. Лесовики ГП «Леса Украины» отказались от советских практик и создавали природные леса, сочетая такие породы как сосна обыкновенная, сосна Палласа, дуб обыкновенный, береза повислая, ясень, клен, бук, ель, пихта, лиственница и другие. Сочетание хвойных и лиственных пород уменьшает риски возникновения пожаров и обеспечивает биоразнообразие.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, увеличение площади лесов противодействует негативным последствиям изменения климата.

"Сегодня мы завершаем важный этап программы "Зеленая страна". Это доказательство того, что украинцы способны достигать больших целей даже в самые тяжелые времена. Несмотря на войну, мы продолжаем восстанавливать и беречь наши леса", - заявил Тарас Высоцкий.

По словам руководителя ГП «Леса Украины» Юрия Болоховца, символическим миллиардным деревом был избран дуб – символ стойкости и несокрушимости украинского народа. Его взорвал демобилизованный воин-лесовик Александр Коцеруба вместе с воспитанниками Высшедубечанского школьного лесничества.

"Кто посадил одно дерево, кто сотни деревьев, но все вместе мы сделали важное дело - не только высадили миллиард дерев, но вместе изменили отношение общества к теме восстановления леса и сохранения природы в целом", - сказал Юрий Болоховец.

За время "Зеленой страны", отмечают на предприятии, не только взорван миллиард деревьев. За эти годы прошла реформа лесного хозяйства. Централизовано управление, сформирована прозрачная система реализации древесины и уплачен рекордный объем налогов в бюджеты всех уровней, введена цифровая цепь прослеживаемости движения древесины, значительно усилена борьба с незаконными рубками.

ГП «Леса Украины» построило 9 современных лесосеменных центров для выращивания более качественных сеянцев. Запустило программу сохранения самосессионных лесов, присоединили к гослесфонду и спасли около 30 тысяч гектаров таких лесов. Значительно усилило систему противодействия лесным пожарам – обеспечило лесную охрану современной техникой, связью, повысило мотивацию работников. Как результат, в текущем году площадь пожаров уменьшена в четыре раза, на востоке страны в восемь раз.

Украинские лесоводы провели первую за многие годы масштабную высадку лесов на Юге, возобновили местные питомники, реанимировали местное лесное хозяйство. Начали возобновление так называемых нераспределенных лесов, в частности печально известного Крестьянского леса на Ровенщине, почти полностью уничтоженного незаконными рубками. Создали сотни современных рекреационных пунктов для безопасного отдыха украинцев в лесу, которые уже посетили миллионы людей. Начали переход к приближенному к природе лесоводству, что предполагает отказ от сплошных рубок и формирование разновозрастных, многоярусных насаждений. Восстановили сотни гектаров оставшихся лесов после «янтарной лихорадки».

"Самое главное - несмотря на войну, мы удержали лесную отрасль. Она работала и развивалась все годы вооруженной агрессии и помогала нашим защитникам и защитницам: всего на нужды фронта за это время отправили более 12 тыс. вагонов древесины", - отметил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Смаль.

Программа Президента продолжается. Лесовщики нацелены на значительное увеличение площади лесного фонда. Это еще более амбициозная задача, которая нуждается в поддержке и участии каждого украинца.