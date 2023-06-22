Миллиардер Баффет упрекнул Запад, что он не дает Украине все необходимое, но хочет, чтобы она воевала сама

Во время своего выступления на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, американский миллиардер и филантроп Говард Баффет упрекнул страны Запада в том, что Украина не получает всей помощи, которая необходима для победы над российскими агрессорами, но от нее требуют вести такую войну, чтобы больше никто не принимал в ней участие.

Выступление миллиардера транслировалось в эфире национального телемарафона.

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Баффет заявил, что война в Украине изменит ход истории, поэтому все лидеры карим должны быть на "правильной стороне".

"Мы были полезны, но мы были медленными. Иногда мы были нерешительными. Мы не обеспечиваем украинцев всем необходимым для победы в этой войне. И, что хуже, мы просим Украину вести эту войну так, чтобы мы сами ее не вели. Эта политика приводит к гибели людей каждый день", – сказал он.

Кроме того, миллиардер обратился к тем, кто какими-либо средствами пытается не допустить эскалацию войны.

"Обеспокоенных эскалацией войны я просто спрашиваю: вы обращаете внимание на то, как меняется и уже изменился геополитический ландшафт? Это не в пользу нам. Это не в пользу никому, кто сидит в этом зале. Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, какой будет выглядеть наш мир, если мы позволим Украине проиграть?" – сказал Баффет.

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что России нельзя разрешить победить Украину, ведь в таком случае она начнет нападать на другие государства с целью оккупации.

Кроме того, ранее информировали, что украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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