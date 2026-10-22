ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
342
Время на прочтение
3 мин

Миллиардная схема в Офисе генпрокурора: НАБУ раскрыло, как прикрывали мошеннические колл-центры

Деньги поступали наличными и в криптовалюте, а затем их легализовали через недвижимость, драгоценности и счета близких. Правоохранители установили еще одного предполагаемого ключевого участника масштабной схемы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
НАБУ

НАБУ / © НАБУ

Бывшему руководителю одного из департаментов Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в участии в преступной организации, которая, по данным следствия, получала взятки за прикрытие мошеннических колл-центров. Общая сумма документированной неправомерной выгоды по делу превышает 1 млрд грн.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) по результатам совместного расследования с НАБУ в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, в середине 2025 г. один из руководителей структурного подразделения Офиса генпрокурора создал преступную организацию, в которую привлек работников прокуратуры и приближенных лиц.

Участники схемы систематически получали деньги за то, чтобы не препятствовать деятельности колл-центров, которые, по данным правоохранителей, массово обманывали украинцев и иностранцев.

Полученные средства, как утверждают следователи, легализовали через приобретение недвижимости, драгоценностей и другого дорогостоящего имущества более чем на 20 млн грн. Еще более 10 млн грн перечислили на счета близких лиц, маскируя их под доходы от предпринимательской деятельности.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили вероятную причастность к схеме еще одного высокопоставленного чиновника — бывшего главу департамента Офиса генпрокурора.

По данным НАБУ и САП, он играл одну из ключевых ролей в организации получения взяток. В частности, обеспечивал передачу наличных и криптоактивов через подчиненных работников прокуратуры и других лиц, выполнявших роль курьеров.

Также должностное лицо, по версии следствия, отвечало за учет плательщиков, конспирацию и сокрытие следов незаконной деятельности.

Общая сумма документированных взяток в рамках преступной схемы превышает 1 миллиард гривен.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающиеся участия в преступной организации и пособничества в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Следственные действия продолжаются. НАБУ и САП устанавливают других возможных участников организации.

В то же время в соответствии с Конституцией Украины подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Что известно об операции «Карфаген» и ее фигурантах

Напомним, ранее НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили вероятную преступную организацию в Офисе генпрокурора. По данным следствия, ее участники получали взятки за прикрытие мошеннических колл-центров, а незаконные доходы вкладывали в недвижимость, автомобили и драгоценности.

Одним из ключевых фигурантов расследования стало чиновник по прозвищу «Канцлер». По информации «Украинской правды», речь идет о Сергее Крапиве — заместителе начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора, задержанном 4 сентября.

По версии следствия, Кропива использовал служебное положение для контроля за деятельностью мошеннических колл-центров, поддерживал контакты с разыскиваемыми киберпреступниками и пытался сосредоточить соответствующие уголовные производства под собственным контролем. Когда в июле 2026 г. возникла угроза закрытия таких колл-центров, он якобы имитировал расследование, продолжая получать незаконные выплаты.

По данным журналистов, Кропива ранее работал в киберполиции и занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА. Чиновник также декларировал значительные пенсионные выплаты: 165,2 тыс. грн за 2024 год и 283,3 тыс. грн за 2025-й.

Отдельное внимание журналисты обратили на доходы его жены, зарегистрированной предпринимателем в ресторанной сфере. По данным СМИ, в 2025 году задекларированные ею поступления превысили 6,5 млн. грн.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie