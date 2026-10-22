Миллиардная схема в Офисе генпрокурора: НАБУ раскрыло, как прикрывали мошеннические колл-центры

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Бывшему руководителю одного из департаментов Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в участии в преступной организации, которая, по данным следствия, получала взятки за прикрытие мошеннических колл-центров. Общая сумма документированной неправомерной выгоды по делу превышает 1 млрд грн.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) по результатам совместного расследования с НАБУ в рамках операции "Карфаген".

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По версии следствия, в середине 2025 г. один из руководителей структурного подразделения Офиса генпрокурора создал преступную организацию, в которую привлек работников прокуратуры и приближенных лиц.

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Участники схемы систематически получали деньги за то, чтобы не препятствовать деятельности колл-центров, которые, по данным правоохранителей, массово обманывали украинцев и иностранцев.

Полученные средства, как утверждают следователи, легализовали через приобретение недвижимости, драгоценностей и другого дорогостоящего имущества более чем на 20 млн грн. Еще более 10 млн грн перечислили на счета близких лиц, маскируя их под доходы от предпринимательской деятельности.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили вероятную причастность к схеме еще одного высокопоставленного чиновника — бывшего главу департамента Офиса генпрокурора.

По данным НАБУ и САП, он играл одну из ключевых ролей в организации получения взяток. В частности, обеспечивал передачу наличных и криптоактивов через подчиненных работников прокуратуры и других лиц, выполнявших роль курьеров.

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Также должностное лицо, по версии следствия, отвечало за учет плательщиков, конспирацию и сокрытие следов незаконной деятельности.

Общая сумма документированных взяток в рамках преступной схемы превышает 1 миллиард гривен.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающиеся участия в преступной организации и пособничества в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Следственные действия продолжаются. НАБУ и САП устанавливают других возможных участников организации.

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В то же время в соответствии с Конституцией Украины подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Что известно об операции «Карфаген» и ее фигурантах

Напомним, ранее НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили вероятную преступную организацию в Офисе генпрокурора. По данным следствия, ее участники получали взятки за прикрытие мошеннических колл-центров, а незаконные доходы вкладывали в недвижимость, автомобили и драгоценности.

Одним из ключевых фигурантов расследования стало чиновник по прозвищу «Канцлер». По информации «Украинской правды», речь идет о Сергее Крапиве — заместителе начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора, задержанном 4 сентября.

По версии следствия, Кропива использовал служебное положение для контроля за деятельностью мошеннических колл-центров, поддерживал контакты с разыскиваемыми киберпреступниками и пытался сосредоточить соответствующие уголовные производства под собственным контролем. Когда в июле 2026 г. возникла угроза закрытия таких колл-центров, он якобы имитировал расследование, продолжая получать незаконные выплаты.

По данным журналистов, Кропива ранее работал в киберполиции и занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА. Чиновник также декларировал значительные пенсионные выплаты: 165,2 тыс. грн за 2024 год и 283,3 тыс. грн за 2025-й.

Отдельное внимание журналисты обратили на доходы его жены, зарегистрированной предпринимателем в ресторанной сфере. По данным СМИ, в 2025 году задекларированные ею поступления превысили 6,5 млн. грн.

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