Миллиардные контракты под угрозой: украинские производители дронов ждут "зеленого света" от правительства

Украинские дроны-перехватчики

Война в Украине заставила страну стать первопроходцем в перехвате беспилотников. Конфликт на Ближнем Востоке может стать для нее решающим моментом, чтобы вывести эти технологии на мировой уровень.

Стремясь экспортировать украинские системы и ноу-хау, президент Владимир Зеленский в эти выходные совершил ряд визитов странами Персидского залива. Цель — согласовать соглашения с государствами, которые в этом месяце стали мишенями волн атак иранских дронов, пишет Reuters.

«Украина делится опытом, которого нет на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский в интервью Reuters на прошлой неделе. «Опыт — это не просто дрон, это навык, стратегия, система, где беспилотник является лишь частью обороны».

Действительно, в последние дни Украина подписала рамочные соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, а также сообщила о подготовке аналогичного документа по ОАЭ. Зеленский подчеркнул, что решение о продаже оружия должно приниматься на государственном уровне, предупредив бизнес от прямого взаимодействия с клиентами.

Отрасль в ожидании

Украинский сектор БПЛА буквально рвется в бой.

«Все сидят и ждут», — говорит Олег Рогинский, генеральный директор UForce, украинской military-tech компании со штаб-квартирой в Великобритании. По его словам, морской дрон Magura вызвал большой коммерческий интерес на Ближнем Востоке.

Несколько представителей отрасли отметили, что война США и Израиля с Ираном подчеркнула мощь ударных дронов в современной войне и проявила уязвимость многих стран перед этой угрозой. Этот конфликт, добавляют они, дает Украине уникальную возможность запустить экспорт и создать ведущую в мире индустрию, которая могла бы стать основой послевоенного восстановления и процветания.

Wild Hornets и SkyFall, два других ведущих производителя дронов-перехватчиков, также сообщили о запросах от стран Ближнего Востока, но, как и UForce, не ведут прямых переговоров о контрактах к получению «зеленого света» от Киева.

Анастасия Мишкина, исполнительный директор Tech Force in UA (ассоциация, объединяющая почти 100 оборонных компаний), говорит, что некоторые члены ассоциации уже обратились к правительству за разрешением на экспорт и ждут ответа. «Есть риск упустить момент, потому что международный рынок не ждет», — отметила она.

Морские дроны с перехватчиками

Украина годами оттачивала технологии, противодействуя российским атакам — угрозе, с которой теперь сталкиваются страны Залива из-за относительно дешевых иранских «Шахедов».

Часто за одну ночь по Украине выпускают сотни российских дронов, что стимулирует гонку инноваций: военные и частные фирмы разрабатывают дроны-перехватчики, чтобы сбивать вражеские аппараты до того, как они попадут в цель. Стоимость такого перехватчика составляет несколько тысяч долларов, хотя они не всегда успешны, а Россия постоянно придумывает способы обойти их.

Прогнозы и цифры:

По данным председателя Украинского совета оборонной промышленности Игоря Федирко, оценочная стоимость оружия, которое Украина могла бы экспортировать уже в этом году — $2 млрд.

Потенциальный годовой объем экспорта за пять лет при оптимистическом сценарии — $10 млрд.

Только за январь было произведено 40 000 перехватчиков.

При достаточном финансировании Украина может достичь мощности производства до 2 000 единиц в день (при необходимости армии в 1 000 единиц).

Олег Рогинский отмечает, что морской дрон Magura имеет очевидную привлекательность для Персидского залива. Сначала Украина использовала их в качестве асимметричного оружия против российского флота, но теперь они стали сложнее: на них можно устанавливать воздушные перехватчики для борьбы с дронами над водой. По словам Рогинского, ВСУ уже используют Magura у южного побережья для перехвата дронов, атакующих Одессу со стороны моря.

«Лучше научиться поздно, чем никогда

Зеленский ранее критиковал неназванную украинско-американскую компанию за продажу дронов-перехватчиков без участия правительства. Это, по его словам, помешало репутации страны, поскольку клиентам было некому научить — подготовка специалистов возможна только при государственной поддержке.

Народная депутат Галина Янченко отметила, что правительство медленно открывает экспорт оружия, тогда как производители остро нуждаются в капитале для масштабирования. Государственная политика в данной сфере все еще формируется.

Даже если договоренности будут достигнуты, создание системы ПВО на базе дронов и обучение персонала займет месяцы. Тарас Тимочко, руководитель программы дронов-перехватчиков фонда «Вернись живым», отмечает, что такие системы нуждаются в комплексе знаний: от подготовки пилотов к работе с радарами.

«Я уверен, что через несколько месяцев некоторые страны Залива смогут сформировать собственные подразделения перехватчиков», — говорит Тимочко. «К сожалению, в сегодняшней реальности времени не существует. Но лучше научиться поздно, чем никогда».

Напомним, в Украине создали новый скоростной дрон-перехватчик. Он может самостоятельно преследовать и уничтожать цели на скорости до 315 км/ч.