Миллиардные махинации в онлайн-казино: в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от налогов

Как один из крупнейших игроков рынка, онлайн-казино обобрал госбюджет на миллиард гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети Интернет. Сумму нанесенного государству ущерба подтверждает и Государственная налоговая служба.

Об этом сообщает прессслужба Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд. выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд. грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх. Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, речь идет о компании "Космолот".

Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам.

В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия. Следует отметить, что определением суда компании разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.

В то же время в момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы.

Кроме того, должностные лица общества при расследовании всячески противодействуют детективам. В частности, они проигнорировали определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, которые в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, призванной подтвердить размер нанесенного бюджету Украины ущерба, так и для доказывания противоправной деятельности.

Напомним, президент Владимир Зеленский 20 апреля ввел в действие решение СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

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